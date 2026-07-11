Ajker Patrika
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মোহাম্মদপুরে বাড়িতে ঢুকে হামলা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও ভাইরাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ জুলাই ২০২৬, ২২: ০৩
মোহাম্মদপুরে বাড়িতে ঢুকে হামলা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও ভাইরাল
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে একটি বাড়িতে ঢুকে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর তিন রাস্তার মোড়সংলগ্ন ব্যবসায়ী আবু বকরের (আবু কোম্পানি) বাসায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ১ মিনিট ২৫ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, বাড়ির নিচতলার গ্যারেজে দুই ব্যক্তি চেয়ারে বসে আছেন। এ সময় কয়েকজন সেখানে এসে কথা বলতে শুরু করেন। একপর্যায়ে এক কিশোরকে কোমরে গুঁজে রাখা চাপাতি বের করতে দেখা যায়। পরে তার পাশে থাকা পাঞ্জাবি পরা এক ব্যক্তি চাপাতিটি নিয়ে একজনকে চাপাতির উল্টো দিক দিয়ে আঘাত করেন। এরপর ওই কিশোর আরেকটি চাপাতি হাতে নিয়ে উপস্থিত একজনকে কোপানোর ভয় দেখায় এবং কয়েক দফা আঘাত করে।

এ বিষয়ে আজ শনিবার মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে।’ তিনি জানান, এ ঘটনায় বাড়ির মালিক আবু বকর চারজনের নাম উল্লেখ করে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেছেন। মামলায় অভিযুক্তরা তাঁর পূর্বপরিচিত এবং জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরেই তাঁরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, ‘অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।’

বিষয়:

মোহাম্মদপুরভাইরালরাজধানীঢাকা বিভাগসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমহামলা
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