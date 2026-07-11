Ajker Patrika
En
গাজীপুর

শিক্ষাকে ধ্বংস করতেই বিগত সরকার প্রকল্প নিয়েছিল: শিক্ষামন্ত্রী

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
শিক্ষাকে ধ্বংস করতেই বিগত সরকার প্রকল্প নিয়েছিল: শিক্ষামন্ত্রী
বক্তব্য দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে নিউক্লিয়ার বোমার প্রয়োজন নেই, শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করাই যথেষ্ট। তিনি বিগত সরকারের সমালোচনা করে বলেন, ‘গত দেড় দশকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংসের প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। যার ফলে ২০০৬ সালের তুলনায় বর্তমান শিক্ষা খাত অনেক পিছিয়ে পড়েছে।’

আজ শনিবার সন্ধ্যায় গাজীপুরের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

২০২৭ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বড় পরিবর্তনের আভাস দিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘কারিগরি, মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার কমন বিষয়গুলোতে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে।’

এ সময় শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, ‘বরিশালে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল করতে মব তৈরি করেছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। তাঁদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাঁদের আইনের আওতায় আনা হবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ওরিয়েন্টেশনে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য এম মঞ্জুরুল করিম রনি ও গাজীপুরের জেলা প্রশাসক মো. নূরুল করিম ভূঁইয়া।

ওরিয়েন্টেশনে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ৫৪৬ জন নবীন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)ঢাকা বিভাগকৃষি বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষামন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত