Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে পৃথক স্থান থেকে দুই মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজদিখানে পৃথক স্থান থেকে দুই মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় পৃথক দুটি স্থান থেকে অজ্ঞাতনামা যুবক ও অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার নিমতলা রেলস্টেশন এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ।

স্থানীয়দের ভাষ্য, দুপুরে রেললাইনের পাশে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন তাঁরা। পরে ঢাকা রেলওয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

ঢাকা রেলওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. কাইয়ুম আলী বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ট্রেনে কাটা পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।’

একই দিন বিকেলে সিরাজদিখান উপজেলার দক্ষিণ লতব্দী গ্রামে সড়কের পাশ থেকে নুরুল ইসলাম (৬৫) নামে এক অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের চরগুলগলিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

সিরাজদিখান থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. হাবিবুর রহমান বলেন, ‘দুপুরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর উপজেলার হাসাড়া এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নুরুল ইসলাম গুরুতর আহত হন এবং তাঁর অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।’

পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্ঘটনার পর অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা হাসপাতালে নেওয়ার উদ্দেশ্যে গাড়িতে তুলেছিলেন। পথেই মৃত্যু হলে ঝামেলা এড়াতে মরদেহটি সড়কের পাশে ফেলে রেখে যান। মরদেহটি বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।’

বিষয়:

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