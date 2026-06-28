সন্ধ্যা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী বেড়িবাঁধের দাবিতে বাবুগঞ্জে মানববন্ধন

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের পূর্ব ভূতেরদিয়া-মোল্লারহাট এলাকায় সন্ধ্যা নদীর ভয়াবহ ভাঙন রোধে স্থায়ী বেড়িবাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
শনিবার বিকেল ৫টায় পূর্ব ভূতেরদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভাঙনের ঝুঁকিতে থাকা এলাকাবাসীর উদ্যোগে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।
মানববন্ধনে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড হাতে অংশ নেন। এ সময় তাঁরা ‘বাঁচতে চাই, ভিটেমাটি রক্ষা করতে চাই’ স্লোগান দেন।
মানববন্ধনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন পূর্ব ভূতেরদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মোজাফফর হোসেন, মনিরুজ্জামান মিল্টন, মিজানুর রহমান সিকদার, মন্টু হাওলাদার, আব্দুস সালাম মোল্লা, এবায়দুল্লাহ ও সানী মীরসহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
আব্দুস সালাম মোল্লা বলেন, প্রায় ৩০ বছর ধরে এই অঞ্চলে থেমে থেমে সন্ধ্যা নদীর ভাঙন চলছে। ইতিমধ্যে ঐতিহ্যবাহী মোল্লারহাট বাজার চারবার নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। বর্তমানে নতুন স্থানে স্থানান্তরিত বাজারটিও ভাঙনের হুমকিতে রয়েছে। দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে পূর্ব ভূতেরদিয়া গ্রামটি মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি টেকসই সিসি ব্লক ও স্থায়ী বেড়িবাঁধ নির্মাণের দাবি জানান।
স্থানীয় বাসিন্দা মো. হেলাল উদ্দীন বলেন, নদীভাঙনে শত শত পরিবার তাদের বসতভিটা ও কৃষিজমি হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। ভাঙনের কারণে চারটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছয়টি জামে মসজিদ, একটি সাইক্লোন শেল্টার, একটি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং কেদারপুর ইউনিয়নের সঙ্গে সংযোগকারী প্রধান সড়ক ঝুঁকির মুখে রয়েছে। তিনি দ্রুত জিও ব্যাগ ও বালুভর্তি বস্তা (জিও টিউব) ফেলে জরুরি ভিত্তিতে ভাঙন প্রতিরোধের দাবি জানান।
পূর্ব ভূতেরদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মোজাফফর হোসেন বলেন, নদীভাঙন শুধু মানুষের ঘরবাড়িই কেড়ে নিচ্ছে না, পুরো অঞ্চলের অর্থনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তাকেও হুমকির মুখে ফেলছে। কর্মসংস্থান হারিয়ে অনেক কৃষক ও ব্যবসায়ী নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।
মানববন্ধন থেকে এলাকাবাসী সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও বরিশাল পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) প্রতি দ্রুত স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবি জানান। তাঁদের বক্তব্য, ‘আমরা ত্রাণ চাই না, আমাদের ভিটেমাটি রক্ষায় স্থায়ী বাঁধ চাই।’
এ বিষয়ে বরিশাল পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাবুগঞ্জ উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মুশফিকুর রহমান শুভ বলেন, ভাঙনকবলিত পূর্ব ভূতেরদিয়া এলাকা পরিদর্শন করে ইতিমধ্যে তিনটি প্রকল্পের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন হলে দ্রুত জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
২০১৪ সালে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পা হারান মনির হোসেন। স্ত্রী, তিন সন্তান এবং মা-বাবাসহ সাত সদস্যের সংসার তাঁর। দীর্ঘ চিকিৎসার পর প্রাণে বাঁচলেও চিরতরে হারাতে হয় দুই পা। ফলে বন্ধ হয়ে যায় তাঁর উপার্জনের পথ। হতাশায় ভেঙে পড়লেও সমাজের বিত্তবানদের সহযোগিতায় তিনি একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা১ ঘণ্টা আগে
যশোর-মাগুরা মহাসড়কে পিকআপ ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে সেলিম রেজা (৪০) নামের এক স্কুলশিক্ষক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার হাশিমপুরে এই ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
শুষ্ক মৌসুমের অবসান ঘটিয়ে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় পদ্মায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে বর্ষার নতুন পানি। আর এই নতুন পানির আগমনে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে নদীকেন্দ্রিক জনপদে।২ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত একটি মোটরসাইকেল বিক্ষোভ মিছিলে হামলার অভিযোগ উঠেছে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের অন্তত ১০ নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে