কুয়েট শিক্ষকের ওপর হামলার প্রতিবাদে শিক্ষক সমিতির মানববন্ধন

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকেরা।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্বার বাংলার পাদদেশে এ কর্মসূচি হয়।
বক্তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে শাস্তি দিতে হবে।
মানববন্ধনটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ ইনাম। এতে বক্তব্য দেন সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এম এ হাসেম, মানবিক বিভাগের অধ্যাপক ড. রাজিয়া খাতুন এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. ফারুক হোসেন।
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