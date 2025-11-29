Ajker Patrika

গৌরনদীতে ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে আগুন

গৌরনদী প্রতিনিধি 
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত রাজাপুর গ্রামের ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত রাজাপুর গ্রামের ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় ওয়ার্ড বিএনপির একটি কার্যালয়ের কিছু অংশ আগুনে পুড়ে গেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার বার্থী ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের দাবি, এটি নাশকতামূলক কাণ্ড।

আগুনে অফিসের ভেতর রাখা প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল, ফ্যানসহ বিভিন্ন আসবাব নষ্ট হয়ে গেছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. এছাহাক ও ছাইদুল ঘরামী বলেন, ঘটনাটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত নাশকতা। স্থানীয় প্রতিপক্ষের ইন্ধনে ওয়ার্ড বিএনপিকে দুর্বল করতেই এই অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

গৌরনদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর গৌরনদী মডেল থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

বিএনপিআগুনবরিশাল বিভাগগৌরনদীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...