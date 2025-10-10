Ajker Patrika
হিজলার মেঘনায় ৩৬ জেলে আটক, কারাদণ্ড-জরিমানা

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
আটক জেলেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালের হিজলা উপজেলায় মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে ৩৬ জেলেকে আটক করেছে প্রশাসন। শুক্রবার ভোরে মেঘনা নদীর আলীগঞ্জ, পুরাতন হিজলাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম জানান, শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে আটক ৩৬ জেলেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে হাজির করা হয়। এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইলিয়াস সিকদার ২৭ জেলেকে ১৬ দিন করে কারাদণ্ড দেন। এ ছাড়া ৯ জেলেকে ৫ হাজার করে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

হিজলা উপজেলা মৎস্য দপ্তর জানায়, ৪ অক্টোবর থেকে মা ইলিশ সংরক্ষণে নদীতে অভিযান শুরু হয়। এ বছর মেঘনায় স্পিডবোট, ট্রলার নিয়ে টহলের পাশাপাশি ড্রোন দিয়ে নজরদারি করছে প্রশাসন।

বিষয়:

বরিশাল জেলাঅভিযানবরিশাল বিভাগবরিশালমেঘনাজেলার খবর
