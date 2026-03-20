বরিশাল জেলার পাঁচ সহস্রাধিক পরিবার ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করছে। সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) নগরীসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ঈদ উদ্যাপন করা হয়। জেলার প্রায় অর্ধশত মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।
শুক্রবার সকালে বরিশাল নগরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাজিবাড়ি এলাকায় ঈদের নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা। সাগরদী তাজকাঠী মিয়াবাড়ী এলাকার জাহাগীরিয়া শাহ সুফি মমতাজিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সকাল সাড়ে ৮টায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। নামাজে কয়েক শ মুসল্লি অংশ নেন।
জানা গেছে, সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে ঈদ উদ্যাপনকারী মুসল্লিরা চট্টগ্রামের চন্দনাইশের জাহাগিরিয়া শাহ সুফি মমতাজিয়া দরবার শরিফের অনুসারী। পৃথিবীর কোনো প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলে তার সঙ্গে মিল রেখে তাঁরা রমজানের রোজা রাখা শুরু করেন এবং ঈদুল ফিতরের নামাজও আদায় করেন। একইভাবে ঈদুল আজহাও পালন করেন।
নগরীর ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব হরিনাফুলিয়ার চৌধুরী বাড়ি শাহ সুফি মমতাজিয়া জামে মসজিদের মুসল্লি মমিন উদ্দিন কালু জানান, তাঁদের এলাকায় প্রায় ১ হাজার পরিবার ঈদ উদ্যাপন করছে।
নগরীর ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তাজকাঠীর হাজি বাড়ির জাহাগিরিয়া শাহ সুফি মমতাজিয়া জামে মসজিদের মুসল্লি আমীর হোসেন জানান, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ সাগরদী, তাজকাঠীসহ আশপাশের ৫০০ পরিবার শুক্রবার সকালে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করে।
জানা গেছে, জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার খানপুরা, কেদারপুর, মাধবপাশাসহ পাঁচ-ছয়টি গ্রামের এক হাজারের বেশি পরিবারের ঈদুল ফিতর উদ্যাপন চলছে। মুলাদী, হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় এবং সদর উপজেলার চন্দ্রমোহন, পতাং, লাহারহাট গ্রামের জাহাগিরীয় শাহ সুফি দরবারের প্রায় ২ হাজার অনুসারী রয়েছেন।
