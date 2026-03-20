Ajker Patrika
বরিশাল

সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে বরিশালে ৫ সহস্রাধিক পরিবারের ঈদ উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে বরিশালে ৫ সহস্রাধিক পরিবারের ঈদ উদ্‌যাপন
সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে আজ শুক্রবার বরিশালে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল জেলার পাঁচ সহস্রাধিক পরিবার ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করছে। সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) নগরীসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ঈদ উদ্‌যাপন করা হয়। জেলার প্রায় অর্ধশত মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

শুক্রবার সকালে বরিশাল নগরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাজিবাড়ি এলাকায় ঈদের নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা। সাগরদী তাজকাঠী মিয়াবাড়ী এলাকার জাহাগীরিয়া শাহ সুফি মমতাজিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সকাল সাড়ে ৮টায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। নামাজে কয়েক শ মুসল্লি অংশ নেন।

জানা গেছে, সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে ঈদ উদ্‌যাপনকারী মুসল্লিরা চট্টগ্রামের চন্দনাইশের জাহাগিরিয়া শাহ সুফি মমতাজিয়া দরবার শরিফের অনুসারী। পৃথিবীর কোনো প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলে তার সঙ্গে মিল রেখে তাঁরা রমজানের রোজা রাখা শুরু করেন এবং ঈদুল ফিতরের নামাজও আদায় করেন। একইভাবে ঈদুল আজহাও পালন করেন।

নগরীর ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব হরিনাফুলিয়ার চৌধুরী বাড়ি শাহ সুফি মমতাজিয়া জামে মসজিদের মুসল্লি মমিন উদ্দিন কালু জানান, তাঁদের এলাকায় প্রায় ১ হাজার পরিবার ঈদ উদ্‌যাপন করছে।

নগরীর ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তাজকাঠীর হাজি বাড়ির জাহাগিরিয়া শাহ সুফি মমতাজিয়া জামে মসজিদের মুসল্লি আমীর হোসেন জানান, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ সাগরদী, তাজকাঠীসহ আশপাশের ৫০০ পরিবার শুক্রবার সকালে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করে।

জানা গেছে, জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার খানপুরা, কেদারপুর, মাধবপাশাসহ পাঁচ-ছয়টি গ্রামের এক হাজারের বেশি পরিবারের ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন চলছে। মুলাদী, হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় এবং সদর উপজেলার চন্দ্রমোহন, পতাং, লাহারহাট গ্রামের জাহাগিরীয় শাহ সুফি দরবারের প্রায় ২ হাজার অনুসারী রয়েছেন।

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

শরীয়তপুরে পদ্মায় ঝড়ে ডুবে গেলে সিমেন্টবাহী ৩টি ট্রলার

ফ্যামিলি কার্ড নিয়ে হুমকি দেওয়া সেই বিএনপি নেতাকে শোকজ

সিলেটের ঈদগাহ ও মসজিদে ঈদের জামাতের সময়সূচি ঘোষণা

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে খাদ্যসংকটে প্রাণী, পর্যটকের অপেক্ষায় বানর