বাড়িতে নকল প্রসাধনী মজুত, ব্যবসায়ীকে অর্ধলাখ টাকা জরিমানা

যশোরের মনিরামপুরে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কোম্পানির নকল পণ্য মজুত ও বিক্রয়ের অভিযোগে তরুণ কুমার নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও র্যাব।
গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে র্যাব-৬ যশোরের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে ভোক্তা অধিকার, যশোর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামান ওই ব্যবসায়ীর দত্তকোনা এলাকার বাড়িতে এ অভিযান চালান। এ সময় বাড়িতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির নকল পণ্য রাখা ও বিক্রির অভিযোগে তরুণ কুমারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ ভেজাল প্রসাধনীও নষ্ট করা হয়।
ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যশোরের সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামান বলেন, র্যাব-৬, যশোর টিমের কাছে গোপন অভিযোগ ছিল তরুণ কুমার নিজের বাড়িতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কোম্পানির নকল প্রসাধনী, মেহেদি, নারিকেলের তেল মজুত করে বাজারজাত করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে র্যাবকে সঙ্গে নিয়ে তরুণ কুমারের দত্তকোনা বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে দেখা গেছে, তরুণের বাড়িতে সংরক্ষণ করা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অধিকাংশ পণ্যের গায়ে উৎপাদনকারী কোম্পানির নাম নেই। তরুণের বাজারজাত করা এসব ভেজাল পণ্য ব্যবহার ভোক্তার ত্বকের জন্য হুমকিস্বরূপ।
সেলিমুজ্জামান বলেন, ‘অভিযানকালে দেখা গেছে, তরুণের হেফাজতে থাকা প্যারাসুট বেলী ফুল নারিকেলের তেল, বিভিন্ন পারফিউম, শাহাজাদী ও কাশ্মীরি মেহেদির মোড়কের গায়ে উৎপাদিত কোম্পানির নাম নেই। আমরা ভেজাল পণ্যগুলো নষ্ট করে দিয়ে তরুণ কুমারকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছি।’
কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদীতে মাছ ধরার সময় দুটি নৌকাসহ সাত জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সন্ধ্যায় শাহপরীর দ্বীপসংলগ্ন নাফ নদীর মোহনা থেকে একটি নৌকাসহ তিন জেলেকে এবং এর আগে ১৭ মার্চ সন্ধ্যায় একই এলাকা...২ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের নড়িয়ায় পদ্মা নদীতে হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়ে সিমেন্টবোঝাই তিনটি ট্রলার ডুবে গেছে। ট্রলারগুলোয় প্রায় ছয় হাজার ব্যাগ সিমেন্ট ছিল বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। শুক্রবার (২০ মার্চ) দুপুরে নড়িয়া উপজেলার মুলফৎগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব শাহ্ আলম শানুকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে জেলা বিএনপি। গত বুধবার (১৮ মার্চ) পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ আদেশ দেওয়া হয়।২০ মিনিট আগে
সিলেট মহানগরী ও এর আশপাশ এলাকার পবিত্র ঈদুল ফিতরের জামাতের সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে।২৪ মিনিট আগে