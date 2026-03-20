Ajker Patrika
যশোর

বাড়িতে নকল প্রসাধনী মজুত, ব্যবসায়ীকে অর্ধলাখ টাকা জরিমানা

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
ভেজাল পণ্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের মনিরামপুরে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কোম্পানির নকল পণ্য মজুত ও বিক্রয়ের অভিযোগে তরুণ কুমার নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও র‍্যাব।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে র‍্যাব-৬ যশোরের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে ভোক্তা অধিকার, যশোর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামান ওই ব্যবসায়ীর দত্তকোনা এলাকার বাড়িতে এ অভিযান চালান। এ সময় বাড়িতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির নকল পণ্য রাখা ও বিক্রির অভিযোগে তরুণ কুমারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ ভেজাল প্রসাধনীও নষ্ট করা হয়।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যশোরের সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামান বলেন, র‍্যাব-৬, যশোর টিমের কাছে গোপন অভিযোগ ছিল তরুণ কুমার নিজের বাড়িতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কোম্পানির নকল প্রসাধনী, মেহেদি, নারিকেলের তেল মজুত করে বাজারজাত করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে র‍্যাবকে সঙ্গে নিয়ে তরুণ কুমারের দত্তকোনা বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে দেখা গেছে, তরুণের বাড়িতে সংরক্ষণ করা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অধিকাংশ পণ্যের গায়ে উৎপাদনকারী কোম্পানির নাম নেই। তরুণের বাজারজাত করা এসব ভেজাল পণ্য ব্যবহার ভোক্তার ত্বকের জন্য হুমকিস্বরূপ।

সেলিমুজ্জামান বলেন, ‘অভিযানকালে দেখা গেছে, তরুণের হেফাজতে থাকা প্যারাসুট বেলী ফুল নারিকেলের তেল, বিভিন্ন পারফিউম, শাহাজাদী ও কাশ্মীরি মেহেদির মোড়কের গায়ে উৎপাদিত কোম্পানির নাম নেই। আমরা ভেজাল পণ্যগুলো নষ্ট করে দিয়ে তরুণ কুমারকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছি।’

বিষয়:

যশোরমনিরামপুরর‍্যাবখুলনা বিভাগজেলার খবর
