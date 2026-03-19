Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ২২: ৫৫
পঞ্চম প্রজন্মের এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান। ছবি: এএফপি

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধে প্রথমবারের মতো ইরানের হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অত্যাধুনিক এফ-৩৫ স্টিলথ যুদ্ধবিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হামলার পর পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমানটি মধ্যপ্রাচ্যের একটি মার্কিন ঘাঁটিতে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

এ বিষয়ে ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের মুখপাত্র ক্যাপ্টেন টিম হকিন্স জানিয়েছেন, স্টিলথ জেটটি ইরানের আকাশে একটি ‘কমব্যাট মিশন’ বা সম্মুখযুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। ওই সময় হামলার শিকার হয়ে বিমানটি জরুরি অবতরণ করে। হকিন্স আরও জানান, বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করেছে এবং পাইলট সুস্থ আছেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই যুদ্ধে এই প্রথম কোনো মার্কিন বিমান ইরানের সরাসরি হামলার শিকার হলো। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল—উভয় দেশই এই যুদ্ধে এফ-৩৫ ব্যবহার করছে। একেকটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের নির্মাণ ব্যয় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি।

এর আগে ২ মার্চ কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। ওই সময় সেন্টকম দাবি করেছিল, কুয়েতি বিমান প্রতিরক্ষা বিভাগ ভুলবশত এফ-১৫ স্ট্রাইক ইগল যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করে।

ওই সময় সেন্টকমের বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, ইরানি যুদ্ধবিমান, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন থেকে আক্রমণ চলছিল, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মার্কিন বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান ভুলবশত কুয়েতি বিমান প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রতিরোধের শিকার হয়।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যযুদ্ধবিমানসংঘাতক্ষেপণাস্ত্রহামলাইরানকুয়েতইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

