Ajker Patrika
পাবনা

সন্ধ্যায় ভ্যান নিয়ে বের হয়ে নিখোঁজ চালক, সকালে মিলল গলাকাটা লাশ

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনার বেড়া উপজেলার বড়শিলা এলাকায় সড়কের পাশে ধানখেত থেকে আজ শুক্রবার ভ্যানচালক ফজলুর রহমানের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পাশেই তাঁর ভ্যানটি পড়ে ছিল। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার বেড়া উপজেলায় ধানখেত থেকে ফজলুর রহমান (৫৫) নামের এক ভ্যানচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) সকালে বেড়া পৌরসভা এলাকার বড়শিলা মহল্লার ধানখেত থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলের পাশেরই তাঁর ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি পাওয়া যায়।

ফজলুর রহমান বেড়া পৌরসভার হাতিগাড়া মহল্লার আব্দুল মুন্নাফের ছেলে। তিনি উপজেলার হাতিগাড়া ক্যানেল এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন ফজলুর রহমান। কিন্তু তিনি রাতে আর বাড়িতে না ফেরায় তাঁর স্বজনেরা সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান পাননি। সকালে পৌরসভা এলাকার বড়শিলা-নলভাঙ্গা সড়কের পাশের ধানখেতে ফজলুর রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ সময় ঘটনাস্থলের পাশ থেকে তাঁর ভ্যানটি উদ্ধার করা হয়।

বেড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিতাই চন্দ্র জানান, খবর পেয়ে ভ্যানচালক ফজলুর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

