Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩ যানকে চাপা দিল বাস, নারীসহ নিহত ২

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
দুর্ঘটনাস্থলে লোকজন দাঁড়িয়ে আছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ভালুকায় একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলকে চাপা দিয়েছে। এ ঘটনায় এক নারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হন অন্তত ৩০ জন। আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) দুপুরের দিকে উপজেলার ভরাডোবা এলাকার ক্লাবের বাজারের তাফরিদ কটন মিলের সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন জেলার ত্রিশাল উপজেলার কাশিগঞ্জ এলাকার জালাল উদ্দিনের স্ত্রী মুশি আক্তার (৪০) এবং অজ্ঞাতনামা এক বৃদ্ধ (৬০)। দুজনই বাসের যাত্রী ছিলেন। এ ঘটনায় আহতদের মধ্যে পাঁচ-ছয় অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা শেরপুরের নালিতাবাড়িগামী একটি বাস উপজেলার ভরাডোবা এলাকা ক্লাবের বাজারের তাফরিদ কটন মিলের সামনে আসতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলকে চাপা দিয়ে পিলারে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলেই এক নারী নিহত হন। এতে আহত হয় আরও অন্তত ৩০ জন। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে আরও একজনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ আশপাশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনাকবলিত বাস জব্দ করে।

ভালুকা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা আতিকুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভালুকা ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, এ ঘটনায় এক নারীসহ দুজন নিহত হয়েছে। নিহত দুজন বাসের যাত্রী। নিহত বৃদ্ধের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

