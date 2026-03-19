Ajker Patrika
ভারত

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর সাবেক প্রধান অমরজিৎ সিং দুলাত। ছবি: সংগৃহীত

চলমান ইরান এবং ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাতের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং)-এর সাবেক প্রধান অমরজিৎ সিং দুলাত। মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ইরান এই যুদ্ধে পরাজিত হবে না এবং ভারতের উচিত এই সংকটে বন্ধুপ্রতিম দেশ ইরানের পাশে দাঁড়ানো।

ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে দুলাত এই মন্তব্য করেন।

সংঘাতের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সাবেক এই গোয়েন্দা প্রধান বলেন, ‘এই দ্বন্দ্বটি কোনো নতুন ঘটনা নয়। এটি গত ২০-২৫ বছর ধরে চলে আসছে। আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, ভারত ঐতিহাসিকভাবেই ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল এবং ইরানও সংকটের সময় সব সময় ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে।’

তিনি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে বলেন, ‘ভারত ও ইরানের সম্পর্ক পারস্পরিক আস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাই বর্তমান এই কঠিন সময়ে আমাদের ইরানের পাশে থাকা উচিত। আমি বিশ্বাস করি, এই সংকটে ভারতের ভূমিকা হবে অত্যন্ত সময়োপযোগী, ভারসাম্যপূর্ণ এবং যথাযথ।’

যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে দুলাত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ‘পশ্চিমা দেশ ও ইসরায়েলের প্রবল চাপের মুখে থাকলেও ইরান এই যুদ্ধে হারবে না।’

বিশ্লেষকদের মতে, দুলতের এই আত্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে ইরানের সামরিক সক্ষমতা, আঞ্চলিক প্রক্সি নেটওয়ার্ক এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান।

অমরজিৎ সিং দুলাতের মতো একজন অভিজ্ঞ সাবেক গোয়েন্দা প্রধানের কাছ থেকে এ ধরনের মন্তব্য আসা ভারতের সরকারি অবস্থানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ভারতের বিজেপি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কোনো নির্দিষ্ট পক্ষের হয়ে যুদ্ধে জড়ানোর কথা বলেনি। এমনকি নিন্দা বা সমবেদনাও জানায়নি। তবে দুলাতের বক্তব্যটি ইঙ্গিত দিচ্ছে, ভারতের ভেতরে একটি শক্তিশালী অংশ ইরানের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে।

বিষয়:

যুদ্ধভারতযুক্তরাষ্ট্রইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

খুলনায় ঘরে ঢুকে পরিবারের ৪ সদস্যকে গুলি

ঈদুল ফিতরের নামাজ যেভাবে আদায় করবেন

বিদেশে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতি

সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ

সম্পর্কিত

