Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ২৩: ১৩
হাইফায় অবস্থিত বাজান গ্রুপের এই তেল শোধনাগারটি ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগার। ছবি: এক্স

ইসরায়েলের সর্ববৃহৎ শোধনাগারে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে ইরান। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের হাইফায় অবস্থিত বাজান গ্রুপের ওই তেল শোধনাগারে একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে।

ইসরায়েলের জাতীয় জরুরি পরিষেবা প্রতিষ্ঠান মাগেন ডেভিড অ্যাডোম জানিয়েছে, এই হামলায় একজন সামান্য আহত হয়েছেন। তবে দেশটির জ্বালানিমন্ত্রী এলি কোহেন দাবি করেছেন, অবকাঠামোগত বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। হামলার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বিদ্যুৎ সংযোগ দ্রুত অধিকাংশ এলাকায় পুনঃস্থাপন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমানইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

এদিকে কুয়েতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটির ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। এর ফলে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

কুয়েতি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল সৌদ আবদুল আজিজ আল-ওতাইবি জানান, এই হামলায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় কুয়েতের আকাশসীমায় ১৮টি শত্রু ড্রোন শনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৩টি ধ্বংস করেছে দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।

খুলনায় ঘরে ঢুকে পরিবারের ৪ সদস্যকে গুলি

বাবা বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ, স্ত্রী হাসপাতালে, নিথর দেহে বাড়িতে ফিরলেন সোহেল

রাজধানীর উত্তরায় ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

আমিরাতের কাছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবি ইরানের, জাতিসংঘকে চিঠি

পাঠকের আগ্রহ

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

খুলনায় ঘরে ঢুকে পরিবারের ৪ সদস্যকে গুলি

খুলনায় ঘরে ঢুকে পরিবারের ৪ সদস্যকে গুলি

ঈদুল ফিতরের নামাজ যেভাবে আদায় করবেন

ঈদুল ফিতরের নামাজ যেভাবে আদায় করবেন

বিদেশে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতি

বিদেশে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতি

সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ

সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ

সম্পর্কিত

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

‘আরটির সাংবাদিকদের ওপর ইসরায়েলি হামলা পরিকল্পিত’, কড়া প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার

‘আরটির সাংবাদিকদের ওপর ইসরায়েলি হামলা পরিকল্পিত’, কড়া প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরায়েলের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করল জার্মানি

আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরায়েলের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করল জার্মানি