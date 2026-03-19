ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ইসরায়েলের সর্ববৃহৎ শোধনাগারে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে ইরান। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের হাইফায় অবস্থিত বাজান গ্রুপের ওই তেল শোধনাগারে একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে।
ইসরায়েলের জাতীয় জরুরি পরিষেবা প্রতিষ্ঠান মাগেন ডেভিড অ্যাডোম জানিয়েছে, এই হামলায় একজন সামান্য আহত হয়েছেন। তবে দেশটির জ্বালানিমন্ত্রী এলি কোহেন দাবি করেছেন, অবকাঠামোগত বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। হামলার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বিদ্যুৎ সংযোগ দ্রুত অধিকাংশ এলাকায় পুনঃস্থাপন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।
এদিকে কুয়েতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটির ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। এর ফলে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
কুয়েতি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল সৌদ আবদুল আজিজ আল-ওতাইবি জানান, এই হামলায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় কুয়েতের আকাশসীমায় ১৮টি শত্রু ড্রোন শনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৩টি ধ্বংস করেছে দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।
লেবাননে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে রুশ সংবাদমাধ্যম আরটির সাংবাদিকদের ওপর ইসরায়েলি বিমান হামলাকে ‘পরিকল্পিত’ এবং ‘ইচ্ছাকৃত’ বলে অভিহিত করেছে রাশিয়া। আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে রুশ সরকার এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে এই আক্রমণ কোনোভাবেই দুর্ঘটনা হতে পারে না।১ ঘণ্টা আগে
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই যুদ্ধে এই প্রথম কোনো মার্কিন বিমান ইরানের সরাসরি হামলার শিকার হলো। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল—উভয় দেশই এই যুদ্ধে এফ-৩৫ ব্যবহার করছে। একেকটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের নির্মাণ ব্যয় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি।১ ঘণ্টা আগে
গাজায় গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) ইসরায়েলের পক্ষে দাঁড়ানোর আগের অঙ্গীকার থেকে সরে এসেছে জার্মানি। ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা মামলা করার সময় যে অবস্থান নিয়েছিল, এটি তার থেকে বড় নীতিগত পরিবর্তন। মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটরের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বলেছে, তাইওয়ানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে চীন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আগামী বছরের মধ্যে বেইজিং দ্বীপটিতে হামলা চালাবে বলে তারা মনে করছে না। সর্বশেষ হুমকি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। খবর আল জাজিরার।২ ঘণ্টা আগে