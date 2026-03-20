রেলের টিকিট কালোবাজারি: সুবর্ণ এক্সপ্রেসের দুই স্টুয়ার্ট বরখাস্ত

রেলের টিকিট কালাবাজারির প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই স্টুয়ার্টকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই দুই স্টুয়ার্ট রেলে অনবোর্ড অর্থাৎ চলমান ট্রেনে যাত্রীদের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এসএ করপোরেশনের কর্মী। তাঁরা ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে চলাচলকারী ননস্টপ সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টুয়ার্ট হিসেবে কাজ করছিলেন।
রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখী সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকেট কালোবাজারি করায় অনবোর্ড সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এসএ করপোরেশনের (হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ব্র্যান্ড অপারেশন) দুই স্টুয়ার্টকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
একই সঙ্গে, এই অনবোর্ড সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে ৭ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী ২৪ মার্চের মধ্যে এ বিষয়ে উপযুক্ত কৈফিয়ত তলব করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।
রেল মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সম্প্রতি একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিট কালোবাজারি একটি চক্রের দুই সদস্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে উক্ত ভিডিওর সত্যতা পাওয়া যায় এবং টিকিট কালোবাজারির সঙ্গে বর্ণিত অনবোর্ড পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী স্টুয়ার্ড মিনহাজুল এবং ইমরানের সংশ্লিষ্টতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। এ কারণে তাঁদের চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া, অনবোর্ড পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে ৭ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এ ছাড়া, অনবোর্ড পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে ২৪ মার্চের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
