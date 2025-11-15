হাফ ভাড়া নিয়ে বিরোধ, ‘জবাবে’ ২০ বাস ভাঙচুর শিক্ষার্থীদের, সংঘর্ষে আহত ৩০

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
অর্ধেক (হাফ) ভাড়াকে কেন্দ্র করে বরিশালে বিএম কলেজশিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাসশ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ২০-৩০টি বাস ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
আজ শনিবার রাতে বরিশালের কেন্দ্রীয় নথুল্লাবাদ বাসটার্মিনালে এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৩০-৩৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে যান চলাচল কয়েক ঘণ্টা ব্যাহত হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে রাত ৯টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন উল ইসলাম জানিয়েছেন।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, তাঁদের ন্যায্য দাবি হাফ ভাড়া নিয়ে বাসশ্রমিকেরা সব সময়ই ঝামেলা করেন। এর আগেও রূপাতলী বাসটার্মিনালে এমন ঘটনা ঘটেছে। আজ (শনিবার) বাসটার্মিনালে আমাদের সহপাঠীর সঙ্গে খারাপ আচরণের কারণ জানতে গেলে পরিবহনশ্রমিকদের হামলায় ১৫-২০ শিক্ষার্থী আহত হন।
বিএম কলেজশিক্ষার্থী মো. রাজু বলেন, ‘আমাদের এক সহপাঠী হিজলা থেকে আসার পথে বাসে হাফ ভাড়া দিতে চাইলে তাঁর সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন শ্রমিকেরা। খবর পেয়ে আমরা বাসটার্মিনালে এসে জিজ্ঞাসা করলে আমাদের ওপর তাঁরা চড়াও হন।’
মো. তামিম নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমাদের সহপাঠীদের ওপর হামলার জবাব দিয়েছি। যতক্ষণ উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিকদের বিচার না হবে, ততক্ষণ আমাদের এই প্রতিবাদ চলবে।’
অপর দিকে পরিবহনশ্রমিকেরা জানান, শিক্ষার্থীদের হামলায় ১০-১৫ জন পরিবহনশ্রমিক আহত হয়েছেন।
নথুল্লাবাদ বাসটার্মিনালের পরিবহনশ্রমিক নেতা পরিচয়ে আরজু মৃধা বলেন, ‘কলেজ বন্ধের দিনও হাফ ভাড়া দিতে চাওয়ায় বরিশাল-মুলাদী রুটের এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে বাসশ্রমিকের বিরোধ হয়। এরপর সন্ধ্যায় বিএম কলেজের কয়েক শ শিক্ষার্থী এসে নথুল্লাবাদ স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ধশতাধিক বাস ভাঙচুর এবং একটিতে আগুন দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। টার্মিনাল ভবনের ভেতরেও ব্যাপক ভাঙচুর চালান তাঁরা।’
বিমানবন্দর থানার ওসি মামুন উল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পরিস্থিতি বর্তমানে পুরোপুরি শান্ত রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন।’
অর্ধেক (হাফ) ভাড়াকে কেন্দ্র করে বরিশালে বিএম কলেজশিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাসশ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ২০-৩০টি বাস ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
আজ শনিবার রাতে বরিশালের কেন্দ্রীয় নথুল্লাবাদ বাসটার্মিনালে এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৩০-৩৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে যান চলাচল কয়েক ঘণ্টা ব্যাহত হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে রাত ৯টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন উল ইসলাম জানিয়েছেন।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, তাঁদের ন্যায্য দাবি হাফ ভাড়া নিয়ে বাসশ্রমিকেরা সব সময়ই ঝামেলা করেন। এর আগেও রূপাতলী বাসটার্মিনালে এমন ঘটনা ঘটেছে। আজ (শনিবার) বাসটার্মিনালে আমাদের সহপাঠীর সঙ্গে খারাপ আচরণের কারণ জানতে গেলে পরিবহনশ্রমিকদের হামলায় ১৫-২০ শিক্ষার্থী আহত হন।
বিএম কলেজশিক্ষার্থী মো. রাজু বলেন, ‘আমাদের এক সহপাঠী হিজলা থেকে আসার পথে বাসে হাফ ভাড়া দিতে চাইলে তাঁর সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন শ্রমিকেরা। খবর পেয়ে আমরা বাসটার্মিনালে এসে জিজ্ঞাসা করলে আমাদের ওপর তাঁরা চড়াও হন।’
মো. তামিম নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমাদের সহপাঠীদের ওপর হামলার জবাব দিয়েছি। যতক্ষণ উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিকদের বিচার না হবে, ততক্ষণ আমাদের এই প্রতিবাদ চলবে।’
অপর দিকে পরিবহনশ্রমিকেরা জানান, শিক্ষার্থীদের হামলায় ১০-১৫ জন পরিবহনশ্রমিক আহত হয়েছেন।
নথুল্লাবাদ বাসটার্মিনালের পরিবহনশ্রমিক নেতা পরিচয়ে আরজু মৃধা বলেন, ‘কলেজ বন্ধের দিনও হাফ ভাড়া দিতে চাওয়ায় বরিশাল-মুলাদী রুটের এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে বাসশ্রমিকের বিরোধ হয়। এরপর সন্ধ্যায় বিএম কলেজের কয়েক শ শিক্ষার্থী এসে নথুল্লাবাদ স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ধশতাধিক বাস ভাঙচুর এবং একটিতে আগুন দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। টার্মিনাল ভবনের ভেতরেও ব্যাপক ভাঙচুর চালান তাঁরা।’
বিমানবন্দর থানার ওসি মামুন উল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পরিস্থিতি বর্তমানে পুরোপুরি শান্ত রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন।’
রাজধানীর পুরান ঢাকায় আদালত চত্বরের পাশে শীর্ষ সন্ত্রাসী তারিক সাঈদ মামুন হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পর মামলা হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সূত্রাপুর থানায় হত্যা মামলা করেন নিহত মামুনের স্ত্রী বিলকিস আক্তার রীপা। মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি; অজ্ঞাতনামা ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও লালদিয়ার চর বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নগরীতে মশাল মিছিল করেছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)।২ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আবুল কালাম জহির (৫০) নামের এক বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকায় (মোস্তাফার দোকান) এই ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
রংপুরের কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হকের ২৬ টুকরা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার তাঁর বন্ধু মো. জারেজুল ইসলাম ওরফে জরেজ ও শামীমা আক্তার ওরফে কহিনূরকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন দুজনকে রিমান্ডে নেওয়ার এই আদেশ...২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর পুরান ঢাকায় আদালত চত্বরের পাশে শীর্ষ সন্ত্রাসী তারিক সাঈদ মামুন হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পর মামলা হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সূত্রাপুর থানায় হত্যা মামলা করেন নিহত মামুনের স্ত্রী বিলকিস আক্তার রীপা। মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি; অজ্ঞাতনামা ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।
সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, তারিক সাঈদ মামুন হত্যার ঘটনায় তাঁর স্ত্রী বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেছেন। আসামি করা হয়েছে অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জনকে।
ডিবি পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করলেও মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামি দেখানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা অস্ত্র মামলায় ধরা পড়েছে। হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা যাচাই করে দেখবেন, কে কী করেছে।
গত সোমবার হত্যাকাণ্ডের পর এক দিনের মধ্যেই ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁরা হলেন মূল শুটার ফারুক ও রবিন, রুবেল, শামীম আহম্মেদ এবং মো. ইউসুফ ওরফে জীবন। তাঁদের কাছ থেকে দুটি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করা হয়। অস্ত্র আইনে মোহাম্মদপুর থানায় করা মামলায় তাঁরা বর্তমানে ডিবি পুলিশের চার দিনের রিমান্ডে রয়েছেন।
গত সোমবার সকালে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ফটকের বিপরীতে ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয় মামুনকে। আদালতে হাজিরা দিয়ে বের হওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে খুব কাছ থেকে গুলি চালায় দুই ব্যক্তি।
আশপাশের একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, মামুন দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু শুটাররা পেছন থেকে তাঁকে গুলি করে। পুলিশ সংবাদ সম্মেলন করে জানায়, মামুনকে আন্ডারওয়ার্ল্ডের দ্বন্দ্বের কারণে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ হত্যার জন্য চুক্তি হয়েছিল দুই লাখ টাকা।
রাজধানীর পুরান ঢাকায় আদালত চত্বরের পাশে শীর্ষ সন্ত্রাসী তারিক সাঈদ মামুন হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পর মামলা হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সূত্রাপুর থানায় হত্যা মামলা করেন নিহত মামুনের স্ত্রী বিলকিস আক্তার রীপা। মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি; অজ্ঞাতনামা ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।
সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, তারিক সাঈদ মামুন হত্যার ঘটনায় তাঁর স্ত্রী বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেছেন। আসামি করা হয়েছে অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জনকে।
ডিবি পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করলেও মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামি দেখানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা অস্ত্র মামলায় ধরা পড়েছে। হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা যাচাই করে দেখবেন, কে কী করেছে।
গত সোমবার হত্যাকাণ্ডের পর এক দিনের মধ্যেই ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁরা হলেন মূল শুটার ফারুক ও রবিন, রুবেল, শামীম আহম্মেদ এবং মো. ইউসুফ ওরফে জীবন। তাঁদের কাছ থেকে দুটি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করা হয়। অস্ত্র আইনে মোহাম্মদপুর থানায় করা মামলায় তাঁরা বর্তমানে ডিবি পুলিশের চার দিনের রিমান্ডে রয়েছেন।
গত সোমবার সকালে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ফটকের বিপরীতে ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয় মামুনকে। আদালতে হাজিরা দিয়ে বের হওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে খুব কাছ থেকে গুলি চালায় দুই ব্যক্তি।
আশপাশের একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, মামুন দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু শুটাররা পেছন থেকে তাঁকে গুলি করে। পুলিশ সংবাদ সম্মেলন করে জানায়, মামুনকে আন্ডারওয়ার্ল্ডের দ্বন্দ্বের কারণে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ হত্যার জন্য চুক্তি হয়েছিল দুই লাখ টাকা।
অর্ধেক (হাফ) ভাড়াকে কেন্দ্র করে বরিশালে বিএম কলেজশিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাসশ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ২০-৩০টি বাস ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার রাতে বরিশালের কেন্দ্রীয় নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও লালদিয়ার চর বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নগরীতে মশাল মিছিল করেছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)।২ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আবুল কালাম জহির (৫০) নামের এক বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকায় (মোস্তাফার দোকান) এই ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
রংপুরের কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হকের ২৬ টুকরা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার তাঁর বন্ধু মো. জারেজুল ইসলাম ওরফে জরেজ ও শামীমা আক্তার ওরফে কহিনূরকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন দুজনকে রিমান্ডে নেওয়ার এই আদেশ...২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও লালদিয়ার চর বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নগরীতে মশাল মিছিল করেছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নগরের হালিশহর থানার নয়াবাজার থেকে বড়পুল পর্যন্ত এই মশাল মিছিল হয়।
মিছিলের আগে সমাবেশে টিইউসি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তপন দত্ত বলেন, ‘চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। এই বন্দর নিয়ে কোনো প্রকার ছিনিমিনি খেলা সহ্য করা হবে না। ডক শ্রমিক, সিঅ্যান্ডএফ শ্রমিকসহ দেশের শ্রমজীবী মানুষের হাতেই বন্দর পরিচালনা হবে, বিদেশিদের হাতে নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিগত সরকারের সময় নেওয়া একতরফা ইজারার সিদ্ধান্ত বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বহাল রেখেছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশের কৌশলগত সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার এই চক্রান্ত জনগণ কখনো মেনে নেবে না। সরকারকে অবিলম্বে এনসিটি ও লালদিয়ার চর ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে; অন্যথায় বৃহত্তর কর্মসূচির মাধ্যমে বন্দরসহ সারা বাংলাদেশ অচল করে দেওয়া হবে।’ শ্রম সংস্কার কমিশনের এই সদস্য ২২ নভেম্বর চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে বিভাগীয় শ্রমিক কনভেনশন কর্মসূচির ঘোষণা দেন।
জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, ‘চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সাম্প্রতিক গণবিজ্ঞপ্তিতে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ। ভবিষ্যতে নতুন করে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা করা হলে আন্দোলন আরও বেগবান হবে।’
বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার না করা হলে স্কপসহ সব শ্রমিক সংগঠন বৃহত্তর ঐক্য গড়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাসহ সারা দেশে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতন, ডক শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেন সেলিম, বন্দর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম খোকন প্রমুখ। এতে উপস্থিত ছিলেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের খোরশেদুল আলম, জাহেদ উদ্দিন শাহিন, বিএফটিইউসি চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি কাজী আনোয়ারুল হক হুনি, বিএমএসএফ সাধারণ সম্পাদক নুরুল আবসার প্রমুখ।
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও লালদিয়ার চর বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নগরীতে মশাল মিছিল করেছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নগরের হালিশহর থানার নয়াবাজার থেকে বড়পুল পর্যন্ত এই মশাল মিছিল হয়।
মিছিলের আগে সমাবেশে টিইউসি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তপন দত্ত বলেন, ‘চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। এই বন্দর নিয়ে কোনো প্রকার ছিনিমিনি খেলা সহ্য করা হবে না। ডক শ্রমিক, সিঅ্যান্ডএফ শ্রমিকসহ দেশের শ্রমজীবী মানুষের হাতেই বন্দর পরিচালনা হবে, বিদেশিদের হাতে নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিগত সরকারের সময় নেওয়া একতরফা ইজারার সিদ্ধান্ত বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বহাল রেখেছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশের কৌশলগত সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার এই চক্রান্ত জনগণ কখনো মেনে নেবে না। সরকারকে অবিলম্বে এনসিটি ও লালদিয়ার চর ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে; অন্যথায় বৃহত্তর কর্মসূচির মাধ্যমে বন্দরসহ সারা বাংলাদেশ অচল করে দেওয়া হবে।’ শ্রম সংস্কার কমিশনের এই সদস্য ২২ নভেম্বর চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে বিভাগীয় শ্রমিক কনভেনশন কর্মসূচির ঘোষণা দেন।
জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, ‘চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সাম্প্রতিক গণবিজ্ঞপ্তিতে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ। ভবিষ্যতে নতুন করে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা করা হলে আন্দোলন আরও বেগবান হবে।’
বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার না করা হলে স্কপসহ সব শ্রমিক সংগঠন বৃহত্তর ঐক্য গড়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাসহ সারা দেশে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতন, ডক শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেন সেলিম, বন্দর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম খোকন প্রমুখ। এতে উপস্থিত ছিলেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের খোরশেদুল আলম, জাহেদ উদ্দিন শাহিন, বিএফটিইউসি চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি কাজী আনোয়ারুল হক হুনি, বিএমএসএফ সাধারণ সম্পাদক নুরুল আবসার প্রমুখ।
অর্ধেক (হাফ) ভাড়াকে কেন্দ্র করে বরিশালে বিএম কলেজশিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাসশ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ২০-৩০টি বাস ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার রাতে বরিশালের কেন্দ্রীয় নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর পুরান ঢাকায় আদালত চত্বরের পাশে শীর্ষ সন্ত্রাসী তারিক সাঈদ মামুন হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পর মামলা হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সূত্রাপুর থানায় হত্যা মামলা করেন নিহত মামুনের স্ত্রী বিলকিস আক্তার রীপা। মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি; অজ্ঞাতনামা ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।১ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আবুল কালাম জহির (৫০) নামের এক বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকায় (মোস্তাফার দোকান) এই ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
রংপুরের কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হকের ২৬ টুকরা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার তাঁর বন্ধু মো. জারেজুল ইসলাম ওরফে জরেজ ও শামীমা আক্তার ওরফে কহিনূরকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন দুজনকে রিমান্ডে নেওয়ার এই আদেশ...২ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আবুল কালাম জহির (৫০) নামের এক বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকায় (মোস্তাফার দোকান) এই ঘটনা ঘটে।
নিহত আবুল কালাম জহির ওই ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকার মুনছুর আহমেদের ছেলে।
এ বিষয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফয়েজুল আজীম নোমান বলেন, নিহত জহিরের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারের অভিযান চলছে।
তিনি বলেন, মাদক কারবার ও অন্তঃকোন্দলের কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আবুল কালাম জহির (৫০) নামের এক বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকায় (মোস্তাফার দোকান) এই ঘটনা ঘটে।
নিহত আবুল কালাম জহির ওই ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকার মুনছুর আহমেদের ছেলে।
এ বিষয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফয়েজুল আজীম নোমান বলেন, নিহত জহিরের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারের অভিযান চলছে।
তিনি বলেন, মাদক কারবার ও অন্তঃকোন্দলের কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।
অর্ধেক (হাফ) ভাড়াকে কেন্দ্র করে বরিশালে বিএম কলেজশিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাসশ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ২০-৩০টি বাস ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার রাতে বরিশালের কেন্দ্রীয় নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর পুরান ঢাকায় আদালত চত্বরের পাশে শীর্ষ সন্ত্রাসী তারিক সাঈদ মামুন হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পর মামলা হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সূত্রাপুর থানায় হত্যা মামলা করেন নিহত মামুনের স্ত্রী বিলকিস আক্তার রীপা। মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি; অজ্ঞাতনামা ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও লালদিয়ার চর বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নগরীতে মশাল মিছিল করেছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)।২ ঘণ্টা আগে
রংপুরের কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হকের ২৬ টুকরা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার তাঁর বন্ধু মো. জারেজুল ইসলাম ওরফে জরেজ ও শামীমা আক্তার ওরফে কহিনূরকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন দুজনকে রিমান্ডে নেওয়ার এই আদেশ...২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রংপুরের কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হকের ২৬ টুকরা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার তাঁর বন্ধু মো. জারেজুল ইসলাম ওরফে জরেজ ও শামীমা আক্তার ওরফে কহিনূরকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন দুজনকে রিমান্ডে নেওয়ার এই আদেশ দেন।
সন্ধ্যার পর আসামিদের আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক তদন্তে আসামিদের বিরুদ্ধে বাদীর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। আসামি মো. জারেজুল ইসলাম ও শামীমা আক্তার এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। এ ঘটনায় অন্য কোনো অজ্ঞাতনামা আসামি জড়িত রয়েছে কি না, ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আসামিদের সাত দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা একান্ত প্রয়োজন। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেককে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুজ্জামান দিপু বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ মাঠের গেটের কাছে রাস্তার পাশে রাখা ড্রাম থেকে লাশের ২৬টি খণ্ড উদ্ধার করে পুলিশ। সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ করে আশরাফুলের পরিচয় নিশ্চিত করে। এ ঘটনায় ১৪ নভেম্বর আশরাফুলের বোন আনজিরা বেগম বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় জরেজসহ অজ্ঞাতনামা কয়েজনকে আসামি করা হয়।
গতকাল শুক্রবার জরেজকে কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। অন্যদিকে শামীমাকে লাকসাম থেকে গ্রেপ্তার করে ডিবি।
রংপুরের কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হকের ২৬ টুকরা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার তাঁর বন্ধু মো. জারেজুল ইসলাম ওরফে জরেজ ও শামীমা আক্তার ওরফে কহিনূরকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন দুজনকে রিমান্ডে নেওয়ার এই আদেশ দেন।
সন্ধ্যার পর আসামিদের আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক তদন্তে আসামিদের বিরুদ্ধে বাদীর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। আসামি মো. জারেজুল ইসলাম ও শামীমা আক্তার এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। এ ঘটনায় অন্য কোনো অজ্ঞাতনামা আসামি জড়িত রয়েছে কি না, ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আসামিদের সাত দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা একান্ত প্রয়োজন। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেককে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুজ্জামান দিপু বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ মাঠের গেটের কাছে রাস্তার পাশে রাখা ড্রাম থেকে লাশের ২৬টি খণ্ড উদ্ধার করে পুলিশ। সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ করে আশরাফুলের পরিচয় নিশ্চিত করে। এ ঘটনায় ১৪ নভেম্বর আশরাফুলের বোন আনজিরা বেগম বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় জরেজসহ অজ্ঞাতনামা কয়েজনকে আসামি করা হয়।
গতকাল শুক্রবার জরেজকে কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। অন্যদিকে শামীমাকে লাকসাম থেকে গ্রেপ্তার করে ডিবি।
অর্ধেক (হাফ) ভাড়াকে কেন্দ্র করে বরিশালে বিএম কলেজশিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাসশ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ২০-৩০টি বাস ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার রাতে বরিশালের কেন্দ্রীয় নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর পুরান ঢাকায় আদালত চত্বরের পাশে শীর্ষ সন্ত্রাসী তারিক সাঈদ মামুন হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পর মামলা হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সূত্রাপুর থানায় হত্যা মামলা করেন নিহত মামুনের স্ত্রী বিলকিস আক্তার রীপা। মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি; অজ্ঞাতনামা ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও লালদিয়ার চর বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নগরীতে মশাল মিছিল করেছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)।২ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আবুল কালাম জহির (৫০) নামের এক বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকায় (মোস্তাফার দোকান) এই ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে