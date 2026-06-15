পাচারকালে ৩ লাখ রেনু পোনা জব্দ, কীর্ত্তণখোলা নদীতে অবমুক্ত

বরিশালের দোয়ারিকা শিকারপুর ব্রিজের টোল প্লাজায় ট্রাকে করে অবৈধভাবে পাচারকালে ১৩ ব্যারেল রেনু পোনা জব্দ করা হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ৩টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়। জব্দ করা ১৩ ব্যারেলে প্রায় ৩ লাখ চিংড়ি রেনু ছিল। এ সময় ট্রাকে থাকা ৭ জন শ্রমিক ট্রাক ফেলে পালিয়ে যায়।
আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জব্দ করা রেনু পোনা বরিশাল সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে কীর্ত্তণখোলা নদীতে অবমুক্ত করা হয়।
বরিশাল সদর উপজেলার জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা জামাল হোসাইন জানান, ভোলা থেকে ট্রাকে করে অবৈধভাবে মাছের রেনু পোনা পাচারকালে গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইয়ের সহযোগিতায় এগুলো জব্দ করা হয়। এগুলো বরিশালের কীর্ত্তণখোলা নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।
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