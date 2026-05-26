বরিশাল

মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় দম্পতি ও শিশুকন্যা নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ১৫: ২৮
বরিশালের গৌরনদীতে বেপরোয়া গতির বাসের ধাক্কায় একই পরিবারের তিনজন নিহত হয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের গৌরনদীতে বেপরোয়া গতির বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক দম্পতি ও তাঁদের শিশুকন্যা নিহত হয়েছে। ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে গৌরনদী উপজেলার বাটাজোর এলাকায় আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পরপরই বাসটি আটকে ভাঙচুর করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে চালক ও তাঁর সহকারী বাসটি ফেলে পালিয়েছেন। দুর্ঘটনার কারণে যান চলাচল বন্ধ হয়ে মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন উজিরপুর উপজেলার আব্দুল হাকিমের ছেলে ফিরোজ মাহমুদ (৩৯), তাঁর স্ত্রী মনিরা বেগম (২৭) এবং শিশুকন্যা জান্নাত আক্তার (৪)।

গৌরনদী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার মো. মিজানুর রহমান বলেন, মোটরসাইকেলে করে স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে নিয়ে উজিরপুরের দিকে যাচ্ছিলেন ফি‌রোজ। পথে যানজটের কারণে বাটাজোর বাসস্ট্যান্ডে মোটরসাইকেল থামান তিনি। এ সময় তাজ আনন্দ পরিবহনের একটি বাস পেছন থেকে মোটরসাইকেলকে বেপরোয়া গতিতে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হয়।

এ ব্যাপা‌রে গৌরনদী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহসীন বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়েছেন। যানজট নিরসনের চেষ্টা চলছে।

