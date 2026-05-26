বরিশাল

প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার পেল অসহায় ৯০ পরিবার

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ১৫: ২৫
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার অসহায় ও দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে বরিশালের আগৈলঝাড়ায় অসহায় ও দুস্থ ৯০টি পরিবারের মধ্যে ঈদ উপহার হিসেবে আর্থিক অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ হলরুমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপজেলার ৫ ইউনিয়নের ৯০টি পরিবারের মধ্যে অনুদানের অর্থ তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিখন বণিক। উপহারপ্রাপ্ত প্রত্যেক পরিবারকে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সিকদার হাফিজুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ মোহাম্মদ বখতিয়ার, সারোয়ার হোসেন মিয়া, আবুল হোসেন মোল্লা, এনায়েত হোসেন খান মনু, রাজিয়ার ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক খন্দকার মোহাম্মদ আলী, মহিলা দলের নেত্রী নয়ন খানম প্রমুখ।

আগৈলঝাড়াবরিশাল বিভাগতারেক রহমানজেলার খবরঈদ উপহারপ্রধানমন্ত্রী
