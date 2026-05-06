হাটের একমাত্র সেতু ভেঙে যানবাহন চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগ

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় একটি আয়রন সেতু ভেঙে পড়ায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় লোকজন চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। ঘটনাটি ঘটে উপজেলার বাগধা ইউনিয়নের আস্কর কালীবাড়ি নতুন হাটসংলগ্ন এলাকায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১০-১২ বছর আগে নির্মিত সেতুটির মাঝখানের অংশ তিন-চার বছর পর থেকে দেবে যেতে শুরু করে। দুই বছর আগে বিষয়টি লিখিতভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) জানানো হলেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সর্বশেষ গতকাল মঙ্গলবার (৫ মে) দিবাগত রাতে মালবোঝাই একটি নছিমন সেতুর ওপর উঠলে সেটির মাঝের অংশ ভেঙে পড়ে যায়। এ ঘটনায় নছিমনের চালক পলাশ হালদার গুরুতর আহত হন।
এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন আশপাশের অন্তত ছয়টি গ্রামের হাজার হাজার মানুষ ও শিক্ষার্থী চলাচল করতেন। সেতুটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়লেও দীর্ঘদিন ধরে বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় লোকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করে আসছিলেন।
আস্কর হাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি গৌতম হালদার বলেন, সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। সেতুটি দ্রুত সংস্কার না হলে দূরদূরান্তের ব্যবসায়ীরা পণ্য নিয়ে হাটে আসতে পারবেন না। এতে স্থানীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। পাশাপাশি কৃষকেরাও তাঁদের ইরি-বোরো ধান ঘরে তুলতে সমস্যায় পড়বেন। এতে ছয় থেকে আটটি গ্রামের ১০ হাজার মানুষ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।
বাগধা ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য প্রদীপ বাড়ৈ জানান, বিষয়টি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ইউএনও এবং উপজেলা প্রকৌশলীকে অবগত করা হয়েছে। তাঁরা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।
উপজেলা প্রকৌশলী রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, ‘সেতুটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শুনেছি। সরেজমিনে পরিদর্শন করে সংস্কারের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হবে।’
এ ব্যাপারে ইউএনও লিখন বণিক বলেন, ‘বিষয়টি আমি শুনেছি এবং উপজেলা প্রকৌশলীকে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছি।’
