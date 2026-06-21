বরিশালে পুলিশি অভিযানকালে পালাতে গিয়ে আ.লীগ নেতার মৃত্যু

বরিশাল নগরীতে পুলিশি অভিযানের সময় পালাতে গিয়ে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদ খান মেনন (৪২) মারা গেছেন। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে।
রোববার (২১ জুন) বিকেল সোয়া ৩টার দিকে নগরের পশ্চিম কাউনিয়ায় খান বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
হয়রানির ভয়ে স্বজনরা ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেছেন।
জানা গেছে, মেনন ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তার পিতা মরহুম প্রকৌশলী হেমায়েত উদ্দিন বাদশা মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ছিলেন।
স্বজনরা জানিয়েছেন, মেননকে গ্রেপ্তার করতে রোববার বিকেল ৩টার দিকে খান বাড়িতে কাউনিয়া থানার ৯-১০ জন পুলিশ যান। তখন মেনন বাসাতে ছিলেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি বাসার পেছনের দেয়াল টপকে পালাবার চেষ্টা করেন। দেয়াল টপকে অপরপ্রান্তে একটি ড্রেনের স্লাবের ওপর পড়ার পর অসুস্থ হয়ে যান। তাকে উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেছেন।
এ ব্যাপারে কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সঞ্জীব কুমার নাথ জানান, মেনন দুটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। গ্রেপ্তারের জন্য রোববার বিকেল ৩টার দিকে কাউনিয়া থানা পুলিশ খান বাড়িতে যায়। বাড়ির মহিলারা জানান তিনি বাড়িতে নেই। এতে আশ্বস্ত হয়ে পুলিশ বাড়ি থেকে ফেরত আসে। এরপরেও তিনি পালতে গিয়ে ড্রেনের ওপর পড়ে মারা গেছে বলে শুনেছি।
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