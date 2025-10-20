Ajker Patrika
জামায়াত নেতার কাছে চাঁদা দাবি ও হত্যার হুমকি, থানায় অভিযোগ

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
অভিযোগকারী জামায়াত নেতা মাহবুব হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
অভিযোগকারী জামায়াত নেতা মাহবুব হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুরের নেছারাবাদে মো. মাহবুব হোসেন নামে এক জামায়াত নেতার কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি ও রাজনীতি ছাড়তে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারী মাহবুব হোসেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেছারাবাদ উপজেলার সমুদয়কাঠি ইউনিয়নের সেক্রেটারি। চাঁদা না দিলে তাঁকে হত্যা করে লাশ খালে ফেলে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় গতকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) রাতে ভুক্তভোগী মাহবুব হোসেন জুলুহার গ্রামের আক্কেল আলীর ছেলে মো. কামাল হোসেন এবং মেসন্ডা গ্রামের মো. হাফিজুর মৃধার নামে নেছারাবাদ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, কামাল ও হাফিজুর দীর্ঘদিন ধরে মাহবুব হোসেনের কাছে চাঁদা দাবি করে আসছেন। টাকা না দিলে রাজনীতি ছাড়তে হবে এবং না মানলে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। গতকাল দুপুরে জুলুহার বাজারে তাঁরা পুনরায় চাঁদা দাবি করলে মাহবুব হোসেন তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ সময় তাঁরা হামলার চেষ্টা করলে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

সমুদয়কাঠি ইউনিয়ন জামায়াতের ওলামা বিভাগের সভাপতি মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘মাহবুব ভাইকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমি বাধা দিলে আমাকেও গালিগালাজ করে হুমকি দেয়।’

থানায় জমা দেওয়া অভিযোগপত্র। ছবি: সংগৃহীত
থানায় জমা দেওয়া অভিযোগপত্র। ছবি: সংগৃহীত

তবে অভিযুক্ত কামাল হোসেন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘জমিজমা নিয়ে পারিবারিক বিরোধকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হচ্ছে।’

নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি আমিন বলেন, ‘আমরা অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

পিরোজপুরবরিশাল বিভাগনেছারাবাদজামায়াতে ইসলামী
