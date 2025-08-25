সাঁকো থেকে পড়ে খালে ডুবে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রীর

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
বরিশালের মুলাদীতে পারাপারের সময় সাঁকো থেকে খালে পড়ে নুসরাত (৯) নামের এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার গাছুয়া ইউনিয়নের চরকোলানিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নুসরাত চরকোলানিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের মেয়ে এবং পার্শ্ববর্তী হিজলা উপজেলার কোলচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ছাত্রী।
মুলাদী থানার উপপরিদর্শক (এস আই) মো. মাসুদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
চরকোলানিয়া গ্রামের আবুল হোসেন ব্যাপারী জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন চলছে। আজ সোমবার সকালে নুসরাত সহপাঠীদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বিদ্যালয় যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একটি সাঁকো পারাপারের সময় পিছলে খালে পড়ে যায় সে। সহপাঠীদের ডাকচিৎকারে পার্শ্ববর্তী বাড়ির লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃতের বাবা নজরুল ইসলাম বলেন, নুসরাত সাঁতার জানত না। এ ছাড়া কয়েক দিন আগে টাইফয়েড জ্বর হওয়ায় সে শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল ছিল। বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় সাঁকো থেকে পড়ে গিয়েছে।
এসআই মাসুদ জানান, ওই ছাত্রীর গায়ে আঘাতের চিহ্ন থাকায় লাশ থানায় নিয়ে প্রাথমিক সুরতহাল করা হয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ না থাকলে তদন্ত করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
বরিশালের মুলাদীতে পারাপারের সময় সাঁকো থেকে খালে পড়ে নুসরাত (৯) নামের এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার গাছুয়া ইউনিয়নের চরকোলানিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নুসরাত চরকোলানিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের মেয়ে এবং পার্শ্ববর্তী হিজলা উপজেলার কোলচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ছাত্রী।
মুলাদী থানার উপপরিদর্শক (এস আই) মো. মাসুদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
চরকোলানিয়া গ্রামের আবুল হোসেন ব্যাপারী জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন চলছে। আজ সোমবার সকালে নুসরাত সহপাঠীদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বিদ্যালয় যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একটি সাঁকো পারাপারের সময় পিছলে খালে পড়ে যায় সে। সহপাঠীদের ডাকচিৎকারে পার্শ্ববর্তী বাড়ির লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃতের বাবা নজরুল ইসলাম বলেন, নুসরাত সাঁতার জানত না। এ ছাড়া কয়েক দিন আগে টাইফয়েড জ্বর হওয়ায় সে শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল ছিল। বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় সাঁকো থেকে পড়ে গিয়েছে।
এসআই মাসুদ জানান, ওই ছাত্রীর গায়ে আঘাতের চিহ্ন থাকায় লাশ থানায় নিয়ে প্রাথমিক সুরতহাল করা হয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ না থাকলে তদন্ত করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে একটি স্কুলভবন। এতে আতঙ্কে রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।৮ মিনিট আগে
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে পণ্যবাহী লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের কংসনগর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন (৩৬)। তিনি কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার বারপাড়ার আবদুল বারেকের ছেলে।১৬ মিনিট আগে
কলেজছাত্র ইব্রাহিম খলিল হত্যা মামলায় পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন বিশেষ জেলা দায়রা জজ আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমবার বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস এ বায় দেন।২০ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে কর্মী ইমরানুল হক হিমেল (৩২) নিহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে করা এ হত্যা মামলায় সদর উপজেলা যুবদলের বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক এমদাদকে প্রধান আসামি করা হয়েছে। সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)...২২ মিনিট আগে