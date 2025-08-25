Ajker Patrika
সাঁকো থেকে পড়ে খালে ডুবে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রীর

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালের মুলাদীতে পারাপারের সময় সাঁকো থেকে খালে পড়ে নুসরাত (৯) নামের এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার গাছুয়া ইউনিয়নের চরকোলানিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নুসরাত চরকোলানিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের মেয়ে এবং পার্শ্ববর্তী হিজলা উপজেলার কোলচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ছাত্রী।

মুলাদী থানার উপপরিদর্শক (এস আই) মো. মাসুদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

চরকোলানিয়া গ্রামের আবুল হোসেন ব্যাপারী জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন চলছে। আজ সোমবার সকালে নুসরাত সহপাঠীদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বিদ্যালয় যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একটি সাঁকো পারাপারের সময় পিছলে খালে পড়ে যায় সে। সহপাঠীদের ডাকচিৎকারে পার্শ্ববর্তী বাড়ির লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃতের বাবা নজরুল ইসলাম বলেন, নুসরাত সাঁতার জানত না। এ ছাড়া কয়েক দিন আগে টাইফয়েড জ্বর হওয়ায় সে শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল ছিল। বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় সাঁকো থেকে পড়ে গিয়েছে।

এসআই মাসুদ জানান, ওই ছাত্রীর গায়ে আঘাতের চিহ্ন থাকায় লাশ থানায় নিয়ে প্রাথমিক সুরতহাল করা হয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ না থাকলে তদন্ত করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

