বরগুনায় কোটি টাকার জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ, সাংবাদিককে হুমকি

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
জমিতে ঘর বানানোর কাজ করছে লোকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার তালতলীতে কোটি টাকার একটি জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে রফিকুল ইসলাম মুন্সি নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। জমিটির মালিক দাবিকারী মো. রিপন দফাদার বলেছেন, গতকাল বুধবার দুপুরে রফিকুল তাঁর লোকজন নিয়ে উপজেলা পরিষদের পূর্ব পাশে ওই জমিতে ঘর তৈরি করেছেন। এদিকে এই ঘটনার ভিডিও ধারণ করতে গেলে রফিকুল ও তাঁর লোকজন সোহেল রানা নামের এক সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পরে পুলিশ ও নৌবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সাংবাদিককে হত্যার হুমকির ঘটনায় গতকাল বিকেলে তালতলী থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

জানা গেছে, ১৯৭৫ সালে তালতলী উপজেলার বড়বগী মৌজার ৪৭০/৪৭১ নম্বর খতিয়ানের ৫ একর ১ শতক জমিটি আব্দুল আজিজ দফাদার কেনেন। ৫১ বছর ধরে ওই জমি তাঁর ছেলে রিপন দফাদার ভোগদখল করছেন। রিপন দফাদারের অভিযোগ, এক বছর ধরে রফিকুল ওই জমি নিজের দাবি করে দখলের চেষ্টা করছেন। গতকাল দুপুরে শতাধিক লোকজন এনে রফিকুল ওই জমি দখল করতে ঘর নির্মাণ করেন। এই ঘটনায় রিপন দফাদার তালতলী থানায় অভিযোগ করেন। খবর পেয়ে তালতলী থানার পুলিশ ও নৌবাহিনীর দল ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযোগ উঠেছে, রফিকুলের লোকজন ঘর নির্মাণ করার সময় স্থানীয় সাংবাদিক সোহেল রানা ভিডিও ধারণ করছিলেন। ওই সময় রফিকুল ও তাঁর লোকজন তাঁকে হত্যার হুমকি দেন।

রিপন দফাদার বলেন, ‘আমার বাবার কেনা জমি ৫১ বছর ধরে ভোগদখল করে আসছি। বুধবার রফিকুল ইসলাম মুন্সি শতাধিক ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী এনে জমি দখল করতে ঘর নির্মাণ করে। পরে পুলিশ ও নৌবাহিনীর লোকজন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।’

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে রফিকুল ইসলাম মুন্সি বলেন, ‘ওই জমি আমার। আমি আমার জমিতে ঘর নির্মাণের কাজ করছি।’ কীভাবে আপনার জমি হলো—এমন প্রশ্ন জানতে চাইলে উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যান তিনি। সাংবাদিককে হত্যার হুমকি নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমার কাজে বাধা দিলে কাউকে আমি ছাড় দিই না।’

সাংবাদিক সোহেল রানা বলেন, ‘রফিকুল শতাধিক ভাড়াটে সন্ত্রাসী এনে জমি দখল করতে ঘর নির্মাণ করছিল এবং অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছিল। আমি এসে তাদের এমন কর্মকাণ্ডের ভিডিও ধারণ করতে গেলে রফিকুল ও তাঁর ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা আমাকে মারধর করতে আসে এবং হত্যার হুমকি দেয়। আমি এই ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছি।’

তালতলী থানার ওসি মো. আসাদুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। সোহেল রানা রফিকুল ইসলাম মুন্সির বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি করেছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

