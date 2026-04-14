আমতলীতে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২

বরগুনার আমতলী উপজেলা ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে ট্রাক ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন মারা গেছেন। তাঁরা হলেন মিরাজুল ইসলাম শাওন ও বেল্লাল মুসুল্লি। এ সময় তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) রাত ৭টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, চারজন যাত্রী নিয়ে একটি অটোরিকশা মহিষকাটা থেকে আমতলী যাচ্ছিল। আমতলী ফায়ার সার্ভিসের সামনে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাক অটোরিকশাটিকে চাপা দেয়। এতে অটোরিকশায় থাকা যাত্রী মিরাজুল ইসলাম শাওন (২০), অটোচালক ফাহাদ (২১), জসিম সিকদার (৪৫), তুহিন (২২) ও বেল্লাল (৩৫) গুরুতর আহত হন।
স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। ওই হাসপাতালের চিকিৎসক পপি হালদার তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে রেফার করেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাত ৯টার দিকে মিরাজুল ইসলাম শাওন ও ব্যবসায়ী বেল্লাল মুসুল্লি মারা যান। ঘাতক ট্রাকটি পালিয়ে যাওয়ার পথে স্থানীয় জনতা বাদুড়া বাজারে আটক করেছে। নিহত বেল্লাল মুসুল্লির বাড়ি পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার মাইঠভাঙ্গা গ্রামে। তাঁর বাবার নাম হাসেম মুসুল্লি। অপর নিহত শাওনের বাড়ি আমতলী উপজেলার উত্তর সোনাখালী গ্রামে। তাঁর বাবার নাম গাজী শাহজাদা।
চিকিৎসক পপি হালদার বলেন, আহত ব্যক্তিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।
আমতলী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. সাইদুল ইসলাম বলেন, আহত ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালে নেওয়ার পথে দুজন মারা গেছেন। ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।
