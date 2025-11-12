Ajker Patrika

গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
বরগুনার আমতলীতে বিরোধপূর্ণ জমিতে গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ১২ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে উপজেলার দক্ষিণ তক্তাবুনিয়া গ্রামে সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, উপজেলার দক্ষিণ তক্তাবুনিয়া গ্রামের মোশাররফ হাওলাদার ও জসিম গাজীর মধ্যে ১৫ একর জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। আজ সকালে ওই জমিতে ঘাস খাওয়াতে জসিম গাজীর লোকজন গরু বাঁধেন। এতে বাধা দেন মোশাররফ হাওলাদারের লোকজন। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এ ঘটনায় আহত মোশাররফ হাওলাদার (৫৮), মেহেদী হাসান (২৮), রাহাত (২৭), জসিম গাজী (৩৯), মজনু গাজী (৩৬), মনির গাজী (৪৫), জহির গাজী (৪০), মন্নান গাজী (৬৫), স্বাধীন গাজী (২৫) ও আবু সাইদকে (১২) আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে গুরুতর আহত জসিম গাজী ও মজনু গাজীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্য দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আহত জসিম গাজী বলেন, ‘আমার জমির ঘাস খাওয়াতে গরু বাঁধি। মোশাররফ হাওলাদার ও তার লোকজন এতে বাধা দেয়। তারা আমার লোকজনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করেছে। এতে আমার সাতজন আহত হয়েছে।’

আহত মোশাররফ হাওলাদার বলেন, ‘জসিম গাজীর লোকজন আমার লোকজনকে পিটিয়েছে। এতে আমার পাঁচজন লোক আহত হয়েছে।’

আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা রাশেদ মাহমুদ রোকনুজ্জামান বলেন, আহত ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুজনকে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, ‘অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

