Ajker Patrika
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বরগুনা

পাথরঘাটায় বিদ্যুতায়িত হয়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি
পাথরঘাটায় বিদ্যুতায়িত হয়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু
হাসান গাজী । ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার পাথরঘাটায় ভবনের নির্মাণকাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে হাসান গাজী (৩৫) নামে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২৫ জুলাই) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার কাঁঠালতলী ইউনিয়নের তালুক চরদুয়ানী বাজার এলাকায় রিপনের নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় সহকর্মীরা পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকাল ৯টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত হাসান গাজী কাঁঠালতলী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের একই গ্রামের আব্দুস সাত্তার গাজীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে হাসান গাজী নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে তালুক চরদুয়ানী বাজারের ওই ভবনে যান। কাজ করার একপর্যায়ে তিনি বিদ্যুতায়িত হন। ঘটনাস্থলে থাকা অন্য শ্রমিকেরা তাৎক্ষণিক তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. সাইদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বিদ্যুতায়িত অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আলিম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

বিষয়:

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