Ajker Patrika
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যশোর

নামাজ পড়াতে যাচ্ছিলেন ইমাম, পিটিয়ে মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
নামাজ পড়াতে যাচ্ছিলেন ইমাম, পিটিয়ে মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা
দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত ইমাম আমানুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের মনিরামপুরে ফজরের নামাজ পড়াতে যাওয়ার সময় দুর্বৃত্তদের হামলায় আমানুল্লাহ (৫২) নামে এক ইমাম আহত হয়েছেন। এ সময় দুর্বৃত্তরা তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি ছিনিয়ে নিয়েছে। আহত ইমাম মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

আজ শনিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার হেলাঞ্চি ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের পাশের রাস্তায় এ ঘটনা ঘটেছে। আহত আমানুল্লাহ স্থানীয় কৃষ্ণবাটি গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে। তিনি হেলাঞ্চি বাজার মসজিদের ইমাম।

খেদাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল আলিম জিন্নাহ বলেন, ‘আমানুল্লাহ আজ ভোরে নিজের মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি থেকে হেলাঞ্চি বাজার মসজিদে নামাজ পড়াতে আসছিলেন। এ সময় দুর্বৃত্তরা রড দিয়ে পিটিয়ে তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে আমি মনিরামপুর হাসপাতালে গিয়ে ইমামকে দেখে এসেছি।’

মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আলেক উদ্দিন বলেন, সকাল ৬টা ২০ মিনিটি আমানুল্লাহ নামে এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁর মাথাসহ দেহের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

খেদাপাড়া ক্যাম্প পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আনিছুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আহত ইমামকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

যশোরমনিরামপুরখুলনা বিভাগহামলাজেলার খবরছিনতাই
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