Ajker Patrika
En
পটুয়াখালী

ভাড়া বাসা থেকে সিরীয় বংশোদ্ভূত দ্বৈত নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
ভাড়া বাসা থেকে সিরীয় বংশোদ্ভূত দ্বৈত নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

পটুয়াখালী শহরের নবাবপাড়া এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে মাজেদ আল খতিব (৭৩) নামে সিরীয় বংশোদ্ভূত এক বাংলাদেশি দ্বৈত নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাত ৯টার দিকে সদর থানা-পুলিশ বাসার একটি কক্ষের দরজা ভেঙে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, মাজেদ আল খতিব সিরিয়ার নাগরিক হলেও তিনি বাংলাদেশি দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকারী ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নবাবপাড়া এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় একাই বসবাস করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে খাবার দিতে গিয়ে এক ব্যক্তি মাজেদ আল খতিবের কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। বিষয়টি বাড়ির মালিককে জানালে তিনি পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা ভেঙে কক্ষে প্রবেশ করে খাটের ওপর মাজেদ আল খতিবকে নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। পরে পুলিশ তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে।

বাড়ির মালিক কে এম শাহাদাত খান বলেন, মাজেদ আল খতিব দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বাসায় ভাড়া থাকতেন। তিনি শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। মাঝেমধ্যে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও আসতেন। শুক্রবার দরজা বন্ধ থাকায় সন্দেহ হলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, ‘মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁর ছেলে পটুয়াখালীতে এসেছেন। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

পটুয়াখালীবরিশাল বিভাগপটুয়াখালী সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত