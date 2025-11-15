বান্দরবানে যাত্রীবাহী বাস থেকে ৬ রোহিঙ্গা যুবক আটক

বান্দরবান প্রতিনিধি
বান্দরবানে একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে ছয় রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ শনিবার দুপুরে বান্দরবান-কেরানিহাট সড়কের রেইচা আর্মি ক্যাম্পের চেকপোস্টে তল্লাশি কার্যক্রম চলাকালে পূরবী পরিবহনের একটি বাস থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন, রহিমুল্লাহ (২৪), হাসিমোল্লা (৩৯), হানিফ (২৫), ইমাম হোসেন (২৭), সৈয়দ আলম (৩২) ও মো. সাগর (২১)।
বান্দরবান সেনা জোন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বাসে তল্লাশিকালে ৬ জন সন্দেহভাজন পুরুষ যাত্রীকে আটক করা হয়। তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হলে তারা নিজেদের মিয়ানমারের নাগরিক (রোহিঙ্গা) হিসেবে পরিচয় দেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা স্বীকার করেছেন, তারা কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে বান্দরবানে কাজের সন্ধানে এসেছেন। আটক ব্যক্তিদের সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেছেন অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকেরা। চার ঘণ্টার অবরোধে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। ভোগান্তিতে পড়ে যাত্রী ও চালকেরা।
আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত বরিশাল নগরীর চৌমাথা এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা। এর আগে নগরের বগুড়া রোডে অপসো স্যালাইন ফার্মার কারখানার সামনে যান শ্রমিকেরা। সেখান থেকে মিছিল নিয়ে নগরীর চৌমাথা এলাকায় যান তাঁরা। শ্রমিকদের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেন বরিশাল মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিন, বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তীসহ বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা।
শ্রমিকেরা জানান, তাঁরা অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসে কাজ করেছেন। প্রথমে দৈনিক ২২০ টাকার হাজিরায় কাজ করার পর প্রতিষ্ঠানটি তাদের মাস্টাররোলে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু এক বছরের মাথায় হঠাৎ ৫৭০ শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। চাকরি হারিয়ে সংসার চালাতে পারছেন না তাঁরা। শ্রমিকেরা বলছেন, তাঁদের ছাঁটাই করে কোম্পানি নতুনভাবে ১ হাজার ২০০ শ্রমিক নিয়োগের উদ্যোগ নিচ্ছে। এটা স্পষ্টভাবে তাদের সঙ্গে অন্যায় ও ষড়যন্ত্র।
আন্দোলনে অংশ নেওয়া অপসো স্যালাইন ফার্মা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. রাকিব মিয়া বলেন, ‘গত ১৭ দিন ধরে আমরা আন্দোলন করছি। ইতিপূর্বে জেলা প্রশাসন এবং শ্রম অধিদপ্তরের উদ্যোগে আমাদের দাবির বিষয় নিয়ে বৈঠক হয়েছে। কিন্তু অপসো ফার্মা কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি মেনে নিচ্ছে না। চাকরিচ্যুত করার এক মাস আগে আমাদের অপসো স্যালাইন ফার্মায় একটি শ্রমিক ইউনিয়ন অনুমোদন করা হয়। এ কারণেই আমাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের পুনর্বহালের আগ পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।’
বাসদ নেত্রী ডা. মনীষা চক্রবর্তী বলেন, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অন্যায়ভাবে ৫৭০ শ্রমিককে একযোগে ছাঁটাই করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের আন্দোলন চললেও অপসো স্যালাইন ফার্মার নেতারা শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহাল করেনি এবং তাঁদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেননি। শ্রমিকদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
এ ব্যাপারে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে অপসো স্যালাইন ফার্মার শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন।
অপসো স্যালাইন ফার্মা দেশের অন্যতম বৃহৎ ওষুধ প্রস্তুতকারী অপসোনিন গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। গত ২৯ অক্টোবর কারখানার স্টেরিপ্যাক (সিরিঞ্জ ও স্যালাইন সেট প্রস্তুকারক) শাখার ৫৭০ শ্রমিককে চাকরিচ্যুতির চিঠি দেওয়া হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক স্ত্রী রিয়া মনিকে মারধর ও হত্যাচেষ্টার মামলায় আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে হাজির করা হলে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল হাসান তাঁকে জামিন দেন।
বিকেলে হাতিরঝিল থানা-পুলিশ হিরো আলমকে আদালতে হাজির করে। তাঁর পক্ষে জামিনের আবেদন করেন আইনজীবীরা। এ সময় রিয়া মনিও আদালতে হাজির হন। তাঁর পক্ষে আইনজীবীরা জামিনের বিরোধিতা করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত হিরো আলমকে জামিন দেন।
আজ বেলা আড়াইটার দিকে হিরো আলমকে রাজধানীর রামপুরা উলন রোডের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
এর আগে, ১২ নভেম্বর হিরো আলমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান পরোয়ানা জারির এই নির্দেশ দেন।
এই মামলার আসামি ও হিরো আলমের সহযোগী আহসান হাবিব সেলিমের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। জামিনের শর্তভঙ্গ করে হিরো আলম ও তাঁর সহযোগী আদালতে নিয়মিত হাজির না হওয়ার কারণে জামিন বাতিল চেয়ে আবেদন করলে আদালত দুজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।
মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, সম্প্রতি হিরো আলম ও বাদী রিয়া মনির মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। এরপর হিরো আলম বাদীকে তালাক দিয়ে বাসা থেকে বের করে দেন। গত ২১ জুন বাদীর পরিবারের সঙ্গে মীমাংসা করার জন্য হাতিরঝিল থানাধীন এলাকায় একটি বাসায় ডাকা হয়। সে সময় হিরো আলমসহ ১০-১২ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বাদী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল শুরু করেন। পরে তাঁরা বাদীর বর্তমান বাসায় বেআইনিভাবে ঢুকে কাঠের লাঠি দিয়ে মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারধর করেন।
এই হামলায় বাদীর শরীরে জখম হয়। এ সময় তাঁর গলায় থাকা দেড় ভরি ওজনের সোনার চেইন চুরি করে নিয়ে যায় বলেও অভিযোগে বলা হয়েছে।
এ ঘটনায় গত ২৩ জুন বাদী রিয়া মনি হাতিরঝিল থানায় মামলা করেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে আসামি ছাত্রদল নেতাকে গ্রেপ্তার করতে যাওয়া পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। এ সময় আসামি মহানগরীর ১০ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুম হাওলাদার এক পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যান।
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে নগরীর ভাটারখাল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে মাসুমের স্ত্রীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
হামলার ঘটনায় সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে আজ শনিবার কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছেন টিএসআই মাহাবুব আলম। মামলায় আরও ৬০-৭০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন নগরীর ভাটারখাল এলাকার সোহেল হাওলাদার, মাসুমের স্ত্রী রিমি বেগম, একই এলাকার রিফাত ও শিল্পি আক্তার।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, চলতি বছর দায়ের হওয়া একটি মামলায় আসামি ছাত্রদল নেতা মাসুম হাওলাদার। পুলিশের একটি দল তাঁকে গ্রেপ্তার করতে ভাটারখাল এলাকায় যায়। তখন পুলিশের উপস্থিতি দেখে মাসুম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা অতর্কিত হামলা চালান। এ সময় ৬০-৭০ জন মিলে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ও ইট ছুড়ে হামলায় এসআই নাসিম হোসেনসহ তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। এ সময় মাসুম পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যান।
কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। চারজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। অন্য আসামিদেরও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে বাসায় ঢুকে জজের ছেলেকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ হেফাজতে থাকা লিমন মিয়ার (৩৪) বক্তব্য প্রচারের ঘটনায় চার পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ শনিবার রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান তাঁদের সাময়িক বরখাস্তের এ আদেশ দেন।
বরখাস্ত হওয়া ব্যক্তিরা হলেন নগরীর রাজপাড়া থানায় উপপরিদর্শক (এসআই) আবু শাহাদাত, কনস্টেবল আব্দুস সবুর, মাহফুজার রহমান ও মিঠু সরদার। তাঁরা নগরীর রাজপাড়া থানায় কর্মরত ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের থানা থেকে প্রত্যাহার করে আরএমপির পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আরএমপির মুখপাত্র অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার গাজিউর রহমান জানান, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলার কারণে এই চারজনকে প্রত্যাহার ও সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে। সেটা দ্বিগুণও হয়ে যেতে পারে। কার কার দায়িত্বে অবহেলা ছিল, সে বিষয়ে ইনকোয়ারি চলছে। সেটার পরেই বাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে।’
গত বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহী নগরীর ডাবতলা এলাকার একটি ফ্ল্যাটে খুন হয় নবম শ্রেণি পড়ুয়া বিচারকের ছেলে তাওসিফ। হামলায় আহত হন বিচারকের স্ত্রী তাসমিন নাহার লুসীও।
ধস্তাধস্তিতে হামলাকারী নিজেও (লিমন মিয়া) আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর হেফাজতে নেয় পুলিশ। ওই সময় একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সঙ্গে কথা বলেন লিমন মিয়া। পরে ভিডিওটি প্রচার হয়।
এ ঘটনায় রাজশাহীর আদালতে একটি বিবিধ মামলা হয়। হেফাজতে থাকা আসামির বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচার হওয়ায় আদালত আজ আরএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে শোকজ করেছেন। ১৯ নভেম্বরের মধ্যে আদালতে সশরীরে হাজির হয়ে তাঁকে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। একই দিন আসামি লিমনেরও পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
