পটুয়াখালী

পটুয়াখালীর চারটি আসনে এগিয়ে আছেন যাঁরা

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২: ০৩
নুরুল হক নুর। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালী জেলায় মোট চারটি সংসদীয় আসন রয়েছে। প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী—পটুয়াখালী-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বিএনপির আলতাফ হোসেন চৌধুরী, পটুয়াখালী-২ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপি-সমর্থিত গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নুর ট্রাক প্রতীক নিয়ে এবং পটুয়াখালী-৪ আসনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বিএনপির এ বি এম মোশাররফ হোসেন এগিয়ে আছেন।

বিষয়:

পটুয়াখালীবিএনপিজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
এলাকার খবর
