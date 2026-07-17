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বান্দরবান

থানচি সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ: মিয়ানমারের দুই নাগরিকসহ এক বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
থানচি সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ: মিয়ানমারের দুই নাগরিকসহ এক বাংলাদেশি গ্রেপ্তার
মিয়ানমারের দুই নাগরিকসহ তাদের বাংলাদেশি সহযোগীকে আটক করে বিজিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের থানচি উপজেলার সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগে মিয়ানমারের দুই নারী ও তাদের এক বাংলাদেশি সহযোগীকে আটক করে থানচি থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। পরে বিদেশি আইন, ১৯৪৬-এর ১৩ ও ১৪ ধারায় মামলা করে তিনজনকে বান্দরবান জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আটক তিনজনের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনা হয়েছে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন— মিয়ানমারের মংডু উপজেলার বাসিন্দা মা তুন যং ম্রো (২০), মা তুন ইয়াং ম্রো (২১) এবং তাদের সহযোগী থানচি উপজেলা সদর ইউনিয়নের ওয়াক চাক্কুপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মুয়ই ম্রো (৪৬)। মুয়ই ম্রো থানচি সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অংপ্রু ম্রোর আপন ছোট ভাই।

থানচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কানন সরকার বলেন,`সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ ও এ-সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।'

উল্লেখ্য, গতকাল বৃহস্পতিবার সীমান্তবর্তী বংকুপাড়া বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা মিয়ানমারের দুই নারী ও তাদের বাংলাদেশি সহযোগীকে আটক করেন। পরে রাতেই তাদের থানচি থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়:

বান্দরবানমিয়ানমারবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগথানচিজেলার খবর
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