রংপুরের পীরগঞ্জে বিলে গোসল করতে নেমে স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় বিলে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) বিকেলে উপজেলার মদনখালী ইউনিয়নের আলমপুর খয়রুল্লা গ্রামের ধারাকোল বিলে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রওজাতুল জান্নাত সানিফা (১৬) আলমপুর খয়রুল্লা গ্রামের রজ্জব আলীর মেয়ে। সে পীরগঞ্জ আদর্শ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ দুপুরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ধারাকোল বিলে গোসল করতে যায় সানিফা। একপর্যায়ে সে গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। পরে স্বজন ও স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মদনখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মঞ্জু বলেন, রওজাতুল জান্নাত সানিফার মৃত্যুর ঘটনায় আলমপুর খয়রুল্লা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বর্ষা মৌসুমে বিল ও অন্যান্য জলাশয়ের পানির গভীরতা বেড়ে যায়। তাই শিশু-কিশোরদের একা বিল বা অন্য কোনো জলাশয়ে গোসল কিংবা সাঁতার কাটতে না দেওয়ার জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।
পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমূল হক বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরিবারের কোনো আপত্তি না থাকায় অপমৃত্যুর মামলা করে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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