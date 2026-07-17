বিশ্বকাপ ফাইনালের বিরতি নিয়ে জল্পনার ইতি টানল ফিফা

শাকিরা, ম্যাডোনা ও জাস্টিন বিবারের পরিবেশনা থাকলেও বিশ্বকাপ ফাইনালের বিরতি দীর্ঘ হচ্ছে না। হাফটাইম নিয়ে চলা নানা জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় স্পেন ও আর্জেন্টিনার ফাইনালে বিরতির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জানাল ফিফা।
আগামী ১৯ জুলাই বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ১টায় ফাইনালে মুখোমুখি হবে স্পেন ও আর্জেন্টিনা। দুই দলের শিরোপার লড়াইয়ের মাঝে ১৭ মিনিটের বিরতির ব্যবস্থা রেখেছে ফিফা। অর্থাৎ, প্রচলিত ১৫ মিনিটের বিরতির তুলনায় ফাইনালের মঞ্চে অতিরিক্ত মাত্র দুই মিনিট বিরতি রেখেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
ইতিমধ্যে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন ও আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে ফিফা। সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিরতির ১১ মিনিটজুড়ে থাকবে শাকিরা, ম্যাডোনা ও জাস্টিন বিবারের সংগীত পরিবেশনা। বাকি সময় ব্যবহার করা হবে মঞ্চ স্থাপন ও সরিয়ে নেওয়ার কাজে, পাশাপাশি মাঠে পানি ছিটিয়ে ঘাস সতেজ করার জন্য।
এর আগে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, একাধিক শিল্পীর পরিবেশনার কারণে ফাইনালের বিরতি আধা ঘণ্টারও বেশি দীর্ঘ হতে পারে। তবে ফিফা স্পষ্ট করে জানিয়েছে, ম্যাচের সূচিতে বড় কোনো পরিবর্তন আনা হচ্ছে না। স্বাভাবিকের চেয়ে বিরতি বাড়ছে মাত্র দুই মিনিট।
মাঠে পানি দেওয়ার বিষয়টিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আগের কয়েকটি ম্যাচে মাঠকে তুলনামূলক শুষ্ক দেখা গেছে। এতে বলের গতি স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। বিশেষ করে ফাইনালের আগে স্পেনের পক্ষ থেকেও এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সেই কারণেই বিরতির একটি অংশ মাঠে পানি ছিটানোর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
তবে অপরিবর্তিত থাকছে হাইড্রেশন ব্রেক। বিশ্বকাপজুড়ে উচ্চ তাপমাত্রার কারণে চালু থাকা এই বিরতি ফাইনালেও থাকবে। আগের মতোই ম্যাচের দুই অর্ধে একটি করে মোট দুটি হাইড্রেশন ব্রেক দেওয়া হবে।
বিশ্বকাপের ফাইনালকে সামনে রেখে সরব স্পেনের ২০১০ বিশ্বকাপজয়ী কোচ ভিসেন্তে দেল বস্ক। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের আগে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দলকে নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী সাবেক এই কোচ। একই সঙ্গে আর্জেন্টিনাকেও প্রশংসা ভাসিয়েছেন তিনি।২ মিনিট আগে
না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন স্যার গ্যারি সোবার্স। ৮৯ বছর বয়সে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেন ও আর্জেন্টিনার লড়াইয়ের আগে নানা আলোচনায় মুখর ফুটবল দুনিয়া। এই ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার পারদ যখন তুঙ্গে, তখন লিওনেল স্কালোনির দল সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করে আলোচনায় এসেছেন স্পেনের সাংবাদিক রবার্তো গোমেজ।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে আর্জেন্টিনাকে নিয়ে স্পেনকে সতর্ক করেছেন স্প্যানিশ ক্রীড়া বিশ্লেষক ডেভিড সানচেজ। তাঁর মতে, লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল ফাইনালের ফেবারিট হলেও বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার বিপক্ষে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন।২ ঘণ্টা আগে