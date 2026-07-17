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ফুটবল

বিশ্বকাপ ফাইনালের বিরতি নিয়ে জল্পনার ইতি টানল ফিফা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ জুলাই ২০২৬, ২২: ২১
বিশ্বকাপ ফাইনালের বিরতি নিয়ে জল্পনার ইতি টানল ফিফা
ফাইনালের বিরতিতে পারফর্ম করবেন শাকিরাদের মতো তারকারা। ছবি: সংগৃহীত

শাকিরা, ম্যাডোনা ও জাস্টিন বিবারের পরিবেশনা থাকলেও বিশ্বকাপ ফাইনালের বিরতি দীর্ঘ হচ্ছে না। হাফটাইম নিয়ে চলা নানা জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় স্পেন ও আর্জেন্টিনার ফাইনালে বিরতির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জানাল ফিফা।

আগামী ১৯ জুলাই বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ১টায় ফাইনালে মুখোমুখি হবে স্পেন ও আর্জেন্টিনা। দুই দলের শিরোপার লড়াইয়ের মাঝে ১৭ মিনিটের বিরতির ব্যবস্থা রেখেছে ফিফা। অর্থাৎ, প্রচলিত ১৫ মিনিটের বিরতির তুলনায় ফাইনালের মঞ্চে অতিরিক্ত মাত্র দুই মিনিট বিরতি রেখেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

ইতিমধ্যে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন ও আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে ফিফা। সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিরতির ১১ মিনিটজুড়ে থাকবে শাকিরা, ম্যাডোনা ও জাস্টিন বিবারের সংগীত পরিবেশনা। বাকি সময় ব্যবহার করা হবে মঞ্চ স্থাপন ও সরিয়ে নেওয়ার কাজে, পাশাপাশি মাঠে পানি ছিটিয়ে ঘাস সতেজ করার জন্য।

এর আগে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, একাধিক শিল্পীর পরিবেশনার কারণে ফাইনালের বিরতি আধা ঘণ্টারও বেশি দীর্ঘ হতে পারে। তবে ফিফা স্পষ্ট করে জানিয়েছে, ম্যাচের সূচিতে বড় কোনো পরিবর্তন আনা হচ্ছে না। স্বাভাবিকের চেয়ে বিরতি বাড়ছে মাত্র দুই মিনিট।

মাঠে পানি দেওয়ার বিষয়টিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আগের কয়েকটি ম্যাচে মাঠকে তুলনামূলক শুষ্ক দেখা গেছে। এতে বলের গতি স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। বিশেষ করে ফাইনালের আগে স্পেনের পক্ষ থেকেও এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সেই কারণেই বিরতির একটি অংশ মাঠে পানি ছিটানোর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

তবে অপরিবর্তিত থাকছে হাইড্রেশন ব্রেক। বিশ্বকাপজুড়ে উচ্চ তাপমাত্রার কারণে চালু থাকা এই বিরতি ফাইনালেও থাকবে। আগের মতোই ম্যাচের দুই অর্ধে একটি করে মোট দুটি হাইড্রেশন ব্রেক দেওয়া হবে।

বিষয়:

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