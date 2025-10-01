কুমির টেনে নিয়ে গেল জেলেকে, ৭ ঘণ্টা পর মরদেহ উদ্ধার

বাগেরহাট প্রতিনিধি
সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কুমিরের আক্রমণে নিহত জেলে সুব্রত মন্ডলের (৩২) মরদেহ প্রায় ৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে নিহত সুব্রতর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর আগে বেলা ৩টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের করমজল খালে কুমিরের আক্রমণের ঘটনা ঘটে। নিহত সুব্রত খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার ঢাংমারী এলাকার কুমুদ মণ্ডলের ছেলে।
বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে ঢাংমারী স্টেশন থেকে সরকারি রাজস্ব দিয়ে পাশ (অনুমতি) নিয়ে সুব্রত মণ্ডলসহ কয়েকজন জেলে কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবনে প্রবেশ করেন। তাঁরা আমুরবুনিয়া গ্রাম থেকে হেঁটে জোংড়া এলাকায় যান এবং পথে নদী-খাল সাঁতরে পার হন।
কাঁকড়া সংগ্রহ শেষে সুন্দরবন থেকে ফেরার পথে বেলা ৩টার দিকে করমজল খাল সাঁতরে পার হওয়ার সময় একটি কুমির সুব্রতকে কামড়ে ধরে পানির নিচে টেনে নিয়ে যায়।
ঘটনার খবর পেয়ে ঢাংমারী গ্রামের ইস্রাফিল বয়াতির নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক গ্রামবাসী নৌকা ও ট্রলার নিয়ে করমজল খালে তল্লাশি শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাত ১০টার দিকে করমজল খালের গজালমারী এলাকায় পানির নিচ থেকে ডুব দিয়ে তাঁর লাশ উদ্ধার করেন গ্রামবাসী।
ঢাংমারী গ্রামের ইস্রাফিল বয়াতি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
করমজল পর্যটন ও বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাওলাদার আজাদ কবির বলেন, রাতেই স্বজনেরা নিহত জেলে সুব্রতর মরদেহ নিয়ে বাড়িতে গেছেন। তিনি যেহেতু বন বিভাগ থেকে বৈধ অনুমতি নিয়ে সুন্দরবনে প্রবেশ করেছিলেন, তাই নিয়ম অনুযায়ী তাঁর পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে।
