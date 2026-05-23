মাদক মামলায় ছাড়া পেয়েই শিশুকে যৌন নিপীড়নে অভিযুক্ত, থানায় মামলা

বাগেরহাটের ফকিরহাটে ১১ বছর বয়সী এক শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ফকিরহাট মডেল থানায় একটি মামলা হয়েছে। ভুক্তভোগী শিশুর বাবা বাদী হয়ে শুক্রবার (২২ মে) রাতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলাটি রুজু করেন। অভিযুক্ত আসামি ফকিরহাট উপজেলার ছোটবাহিরদিয়া এলাকার মৃত জালাল শেখের ছেলে শওকত শেখ (৪১)।
থানা সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি অভিযুক্ত শওকত শেখ পুলিশের হাতে ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার হন। তিনি মাদক মামলায় জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসে ওই শিশুকে যৌন নিপীড়নে অভিযুক্ত হয়ে পালাতক রয়েছেন।
পুলিশ মামলার বরাত দিয়ে জানান, ১৮ মে সকাল ১০টার দিকে ওই শিশুকে শওকত শেখ জাপটে ধরে যৌন নিপীড়ন করেন বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুটির চিৎকারে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এলে অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিয়ে যান।
ফকিরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে থানায় একটি মামলা হয়েছে। অভিযুক্ত আসামি পলাতক রয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে।’ তিনি আরও বলেন, ওই আসামি সম্প্রতি একটি মাদক মামলায় ছাড়া পেয়েছেন। আসামি বিভিন্ন সময়ে স্কুলগামী ছাত্রীদের নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে আসছিলেন।
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার বক্তাবলী ইউনিয়নে ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে দুই যুবকের বিরুদ্ধে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তরা ফতুল্লার বক্তাবলী ইউনিয়নের চর বয়ারগাদি এলাকার মনির হোসেনের ছেলে হিরো ও জামাল পাটোয়ারী ছেলে সোহেল।৬ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কাপাসিয়া ইউনিয়নের ভাটিকাপাসিয়া খেয়াঘাট জোরপূর্বক দখল করে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে ওই ইউনিয়নের বিএনপির আহ্বায়ক মো. জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত জামাল উদ্দিন ওই ইউনিয়নের ভাটিকাপাসিয়া গ্রামের মো. ওসমান গনীর ছেলে।১৬ মিনিট আগে
কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে মৌলভীবাজারের পশুর হাটগুলোতে বেচাকেনা শুরু হয়েছে। জেলার বিভিন্ন হাটে দেশীয় পশুর সরবরাহ বাড়লেও এখনো বেচাকেনা তুলনামূলক কম বলে জানিয়েছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা।২৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ত্রিশালে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কভারেজে সাংবাদিকদের ডিউটি পাস বিতরণে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আরাফাত সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে।১ ঘণ্টা আগে