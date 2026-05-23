নেত্রকোনায় নকল মোড়কে সয়াবিন তেল বিক্রি, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলায় খোলা সয়াবিন তেল বোতলে ভরে ‘বোরাক’ নামের নকল মোড়কে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।
পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে কাজল কুণ্ড (৩৭) নামের এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি মালামাল জব্দ করা হয়।
শুক্রবার (২২ মে) সন্ধ্যায় উপজেলার দেউলী নতুনবাজার এলাকায় ওই কারখানায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।
দণ্ডপ্রাপ্ত কাজল কুণ্ড ওই উপজেলার সাহতা ইউনিয়নের যতীন্দ্র কুণ্ডের ছেলে এবং দেউলী নতুনবাজার এলাকার ব্যবসায়ী।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে ওই গুদামে খোলা সয়াবিন তেল ‘বোরাক’ নামের নকল মোড়কে ভরে বাজারজাত করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। পরে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে নকল মোড়কে ভরা তেলসহ প্রমাণ পায়। এরপর প্রশাসনের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজেদুল ইসলাম এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় বারহাট্টা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) চম্পক দাম, পুলিশ সদস্য ও অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
