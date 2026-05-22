যুবদল ও ছাত্রদলের ৮ নেতা-কর্মীর নামে মামলা দিয়ে ঝিনাইদহ ছাড়লেন পাটওয়ারী

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ মে ২০২৬, ২৩: ৫৩
ঝিনাইদহে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা ও ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা হয়েছে। ছাত্রদল ও যুবদলের আট নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করে ১০০ জনকে অজ্ঞাত করে মামলাটি করেন দলটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব তারেক রেজা। অন্যদিকে মামলা প্রত্যাহারসহ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে আটকের দাবি জানিয়েছেন জেলা বিএনপির নেতারা।

মামলায় আসামি করা হয়েছে–ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শাহেদ আহম্মেদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ইমরান হোসেন, সাবেক সভাপতি এসএম সমিনুজ্জামান সমিন, সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার রাসেল, সাবেক সহসভাপতি নয়ন হাওলাদার, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি মোবারেক হোসেন ইমন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক হাদুসহ ৮ জন।

এ দিকে মামলা প্রত্যাহারসহ বিএনপির জেলা সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নাসির উদ্দীনকে আটক করতে হবে, না হলে ছাত্রদল দায়িত্ব হাতে তুলে নেবে।

সরেজমিন দেখা যায়, মামলার পর থানা থেকে বের হওয়ার সময় ছাত্রদল–যুবদল নেতা–কর্মীদের তোপের মুখে পড়েন নাসির উদ্দিন পাটওয়ারী। এ সময় মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে থানার সামনে থেকে পুরো এলাকা ঘিরে বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা। পরে বিএনপির সিনিয়র নেতারা এসে পরিবেশ শান্ত করে। এর কিছুক্ষণ পর রাত ৯টা ৫০ মিনিটের দিকে কড়া পুলিশ প্রহরায় নাসির উদ্দীনসহ এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা কালো রঙের মাইক্রোবাসে করে ঝিনাইদহ ছেড়ে যান।

এর আগে শুক্রবার জুমার নামাজের পর ঝিনাইদহ পুরাতন ডিসি কোর্ট মসজিদের সামনে নাসির উদ্দীন পাটওয়ারী ও কেন্দ্রীয় নেতা মহিউদ্দীন রনির ওপর হামলা ও ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ছাত্রদল ও এনসিপি পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করেছেন।

ঘটনার পর নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ তাঁর নেতা–কর্মীরা ঝিনাইদহ সদর থানায় অবস্থান নেন। তারা মামলা না নেওয়া পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। পরে সন্ধ্যা ৭টা থেকে এনসিপি নেতা–কর্মীরা থানার ওসির কক্ষের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। তারা নানা রকম স্লোগান দিতে থাকেন। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে মামলা নেন ওসি।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদ উজ্জামান মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ‘নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ তাঁর নেতা–কর্মীর থানায় এসেছিলেন। তারা ৮ জনের নাম উল্লেখ করে একশ এর অধিক নেতা-কর্মীকে অজ্ঞাত রেখে অভিযোগ করেছেন, বিষয়টি আমরা গ্রহণ করেছি।’

ওসি আরও বলেন, ‘পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রাতে তাদের নিরাপদে ঢাকার পথে যেতে সহযোগিতা করা হয়েছে।’

