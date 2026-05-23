Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুরে দেড় শতাধিক মেধাবী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান

চাঁদপুর  প্রতিনিধি
শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র ও বৃত্তির অর্থ তুলে দেন প্রধান অতিথিসহ অতিথিবৃন্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রাইভেট মাদ্রাসা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে চাঁদপুর শহরের আল-আমিন মডেল মাদ্রাসার ১৫৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। শনিবার (২৩ মে) সকালে শহরের নিউ ট্রাক রোডের মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন চাঁদপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক। তিনি বলেন, ‘শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড—এটা ভুলে গেলে চলবে না। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। মেধাবী শিক্ষার্থীরাই দেশের নেতৃত্ব দেবে। চাঁদপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সম্পন্ন হলে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও সেখানে পড়ার সুযোগ পাবে। আর ইপিজেড স্থাপন হলে নিজ জেলাতেই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।’

তিনি আরও বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের এ ধরনের সংবর্ধনা তাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। সরকারি বিধিবিধান মেনে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘মাদক ও ইভ টিজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় কমিটি করা হবে। প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা সময় দিয়ে এসব বিষয়ে আলোচনা করলে কিশোর গ্যাংসহ সামাজিক অপরাধ কমে আসবে। সন্তানদের প্রতি আরও যত্নবান হতে হবে।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আ ন ম ফখরুল ইসলাম মাসুম। সঞ্চালনায় ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা মো. নুরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি খলিলুর রহমান গাজী, আইনজীবী শেখ আবুল খায়ের মো. সালেহ, হিফজুল কোরআন শিক্ষা গবেষণা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হাফেজ মাওলানা আসাদুজ্জামান দেওয়ান এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আব্দুস শুক্কুর মোস্তান।

পরে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র ও বৃত্তির অর্থ তুলে দেন প্রধান অতিথিসহ অতিথিবৃন্দ। এ সময় প্রধান অতিথি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের ক্রীড়াসামগ্রী উপহার দেন।

মনোরম পরিবেশে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় সুধীজন ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ গাজা ফ্লোটিলা কর্মীদের

আগামীকাল থেকেই বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

