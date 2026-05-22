Ajker Patrika
শিক্ষা

আগামীকাল থেকেই বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ মে ২০২৬, ২১: ০৫
ফাইল ছবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামীকাল শনিবার থেকে আগামী ৬ জুন পর্যন্ত দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আজ শুক্রবার মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এক অফিস আদেশে জানায়, পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশব্যাপী সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস ২৫ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তবে ২৩ ও ২৪ মে অফিস খোলা রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয় ওই অফিস আদেশে।

ওই আদেশের পর অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মনে করেছিলেন, আগামীকাল বিদ্যালয় খোলা থাকবে। এ নিয়ে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

