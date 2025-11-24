Ajker Patrika

ফকিরহাটে আগুনে পুড়ল শতবর্ষী গাছ

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
শিরীষগাছের আগুন নেভাতে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাগেরহাটের ফকিরহাটে আগুনে পুড়েছে একটি শতবর্ষী শিরীষগাছ। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার বাগেরহাট-খুলনা আন্তজেলা মহাসড়কের পাশে বিশ্বরোড এলাকায় গাছটিতে এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ফকিরহাট স্টেশন কর্মকর্তা মো. শাহজাহান মিয়া জানান, বেলা ১টা ১৫ মিনিটে তাঁরা জানতে পারেন—উপজেলার বিশ্বরোড মোড়সংলগ্ন একটি গাছে আগুন লেগেছে। তাঁরা তাৎক্ষণিক সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান—গাছটির কাণ্ড থেকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। শতবর্ষী গাছটিতে প্রচুর পরগাছা থাকায় আগুনের তীব্রতা ছিল অনেক বেশি। ফায়ার সার্ভিস দ্রুত অগ্নিনির্বাপণের কাজ শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে গাছের অনেকাংশ পুড়ে গেছে।

আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা বলেন, গাছটিতে প্রাকৃতিকভাবে আগুন লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেউ হয়তো গাছটিতে আগুন দিয়ে থাকতে পারে অথবা বিড়ি-সিগারেট খেয়ে গাছে ফেলায় শুকনো পরগাছায় আগুন লাগতে পারে।

আগুন লাগার সময় ওই এলাকা ও আশপাশে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

ফকিরহাট সামাজিক বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান বলেন, আগুন লাগার বিষয়টি তদন্ত করা হবে। কেউ দায়ী থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গাছটি বাঁচবে কি না—এ ব্যাপারে মিজানুর রহমান বলেন, বর্ষাকাল হলে গাছটি হয়তো বেঁচে যেত। তবে এখন এটি বাঁচবে কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

