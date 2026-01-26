Ajker Patrika
বাগেরহাট

এই জামিন দিয়ে কী হবে—সাদ্দামের মায়ের আক্ষেপ

­যশোর প্রতিনিধিবাগেরহাট প্রতিনিধি
এই জামিন দিয়ে কী হবে—সাদ্দামের মায়ের আক্ষেপ
জুয়েল হাসান সাদ্দাম। ছবি: সংগৃহীত

স্ত্রী ও নয় মাস বয়সী সন্তান হারানো বাগেরহাটের ছাত্রলীগ (নিষিদ্ধঘোষিত) নেতা জুয়েল হাসান সাদ্দামকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ সোমবার বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি আজিজ আহমেদ ভূঁইয়ার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

আদালতে সাদ্দামের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সাঈদ আহমেদ রাজা। শুনানি শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, মানবিক দিক বিবেচনা করে আদালত তাঁকে জামিন দিয়েছেন।

জুয়েল হাসান সাদ্দাম বর্তমানে একাধিক মামলায় যশোর কারাগারে বন্দী রয়েছেন। তাঁর পারিবারিক সূত্র জানা যায়, এর আগেও কয়েকবার তাঁর জামিন হয়েছে, কিন্তু জেলগেটে তাঁকে নতুন মামলা দিয়ে আবারও আটক করা হয়।

জানতে চাইলে যশোর কারাগারের জেলার আবিদ আহম্মেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা শুনেছি সাদ্দামের জামিন হয়েছে। তবে আদালতের কোনো নথি আমাদের কাছে আসেনি। আজ আসার সম্ভাবনাও নেই। কাল (মঙ্গলবার) দুপুর নাগাদ মুক্তি পেতে পারেন বলে ধারণা করছি।’

অপর দিকে সাদ্দামের মুক্তি নিয়ে তেমন উচ্ছ্বাস নেই সদ্য স্বজন হারানো পরিবারটির। তাদের দাবি, স্ত্রী-সন্তান বেঁচে থাকতে জামিন হলো না, এখন জামিন দিয়ে কী হবে?

তারপরও ভালো হয়েছে বলে জানান সাদ্দামের মা দেলোয়ারা একরাম। তিনি বলেন, ‘আমি এখন কী বলব, জামিন হয়েছে, আগেও জামিন চাইছি। কয়েকবার জামিন হয়েছে, কিন্তু বের হতে পারেনি। এখন জামিন হওয়া আর না হওয়া সমান কথা। তারপরও জামিন হয়েছে, ভালো কথা; কিন্তু বাড়ি এসে তো দেখবে ছেলে-বউয়ের কবর, তাহলে এই জামিন দিয়ে কী হবে।’

একই কথা বলেন সাদ্দামের ভাই প্রকৌশলী শহিদুল ইসলাম। তিনি মোবাইল ফোনে বলেন, ‘ছয় মাসের জামিন হয়েছে, সাদ্দামের আইনজীবী আমাদের জানিয়েছেন। তবে এখন জামিন দিয়ে কী লাভ! জামিন নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমাদের।’

ক্ষোভ জানিয়ে শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘বাগেরহাটে একবার জামিন দিয়েও সাদ্দামকে জেলগেট থেকে আবার আটক করে পুলিশ। তার জামিন দিয়ে আর কী হবে। সে তো আর তার স্ত্রী-সন্তানকে পাবে না। সে তো সন্ত্রাসী না। এমন তো না যে, বাগেরহাটে জুলাই আন্দোলনে বড় কোনো সহিংসতা হয়েছে। সে যে মামলায় আটক হয়; সে ওই ঘটনায় জড়িতও না।’

প্যারোলে মুক্তি মেলেনি ছাত্রলীগ নেতার, কারাফটকে দেখলেন মৃত স্ত্রী-সন্তানের মুখপ্যারোলে মুক্তি মেলেনি ছাত্রলীগ নেতার, কারাফটকে দেখলেন মৃত স্ত্রী-সন্তানের মুখ

তবে জামিনের জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের ধন্যবাদ জানান শহিদুল। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম পাশে ছিল বলেই তাঁর জামিন হয়েছে।

সাদ্দামের শ্বশুর রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘সাদ্দামের জামিন হয়েছে, এতে আমি সন্তোষ প্রকাশ করছি। পাশাপাশি প্যারোলে জামিন চেয়েছি, সেই জামিন না দেওয়া অমানবিক না মানবিক কাজ হয়েছে, সেই বিচার চাই রাষ্ট্রের কাছে।’

ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামের জন্য প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা হয়নি: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামের জন্য প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা হয়নি: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্যারোলে মুক্তির জন্য আবেদন করা সাদ্দামের মামা হেমায়েত উদ্দিন বলেন, ‘প্যারোলে মুক্তির জন্য আমরা আবেদন করেছি, কিন্তু আমরা ব্যর্থ। এখন এই জামিনের জন্য আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাই।’

এর আগে গত শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বাগেরহাটের বেখেডাঙ্গা গ্রামে সাদ্দামের বাড়ি থেকে স্ত্রী স্বর্ণালীর ঝুলন্ত মরদেহ ও পাশে নয় মাস বয়সী শিশু নাজিমের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় প্যারোলে সাদ্দামের মুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে পরিবার। এতে সাড়া না পাওয়ায় গত শনিবার সাদ্দামের স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্ত্রী-সন্তানের দাফনের পর জামিন পেলেন ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামস্ত্রী-সন্তানের দাফনের পর জামিন পেলেন ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দাম

কারা কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জেলগেটের ভেতরে মাত্র ৫ মিনিটের জন্য সাদ্দামকে স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মরদেহ দেখার সুযোগ দেওয়া হয়। এ নিয়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গোপালগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার হন জুয়েল হাসান সাদ্দাম। এর পর থেকে তিনি যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন।

ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামের প্যারোলের জন্য আবেদন করেছিল পরিবার: বাগেরহাটের ডিসিছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামের প্যারোলের জন্য আবেদন করেছিল পরিবার: বাগেরহাটের ডিসি

বিষয়:

যশোরবাগেরহাটজামিনবাগেরহাট সদরছাত্রলীগহাইকোর্টজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা বেতনে সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

শিশুদের কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিও ভাইরাল: নিন্দার মুখে ডাকসু থেকে সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগ

নির্বাচন উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজকে দুদকে তলব

ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজকে দুদকে তলব

ভারতে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণে এশিয়াজুড়ে আতঙ্ক, করোনার মতো সতর্কতা

ভারতে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণে এশিয়াজুড়ে আতঙ্ক, করোনার মতো সতর্কতা

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

শুধু ভোট দিয়ে চলে আসলে হবে না, হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

ভোট দিয়ে হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

সম্পর্কিত

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আদেশ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আদেশ

বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তার আশ্বাস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তার আশ্বাস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

বোয়ালখালীতে নির্বাচনী সভার কাছে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ বিএনপির, পুলিশের দাবি আতশবাজি

বোয়ালখালীতে নির্বাচনী সভার কাছে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ বিএনপির, পুলিশের দাবি আতশবাজি

নির্বাচন সামনে রেখে যেন অস্ত্র ঢুকতে না পারে—কাস্টমসকে এনবিআর সদস্য

নির্বাচন সামনে রেখে যেন অস্ত্র ঢুকতে না পারে—কাস্টমসকে এনবিআর সদস্য