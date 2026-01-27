Ajker Patrika
কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন।

পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার, (ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশন)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান ১)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
