বাগেরহাটে গভীর রাতে দুর্বৃত্তের হামলায় যুবদল নেতা নিহত

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটের কচুয়ায় গভীর রাতে দুর্বৃত্তের হামলায় যুবদল নেতা জাহিদুল ইসলাম মিন্টু (৪৫) নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৪ অক্টোবর) দিবাগত রাত ৩টার পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। হত্যার শিকার মিন্টু কচুয়া উপজেলার শিবপুর গ্রামের সরদার আবু বক্কারের ছেলে। তাঁর দুই স্ত্রী এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।
পুলিশ জানায়, দুই বিয়ের কারণে দীর্ঘদিন ধরে মিন্টু পারিবারিক অশান্তিতে ছিলেন। সোমবার গভীর রাতে শিবপুর এলাকায় নিজ বাড়িতে বড় স্ত্রীর সঙ্গে মিন্টুর ঝামেলা শুরু হয়। একপর্যায়ে বাইরে থেকে ৮-১০ জন লোক এসে মিন্টুকে মারধর করে ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে বাগেরহাট ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালে নেন পরিবারের সদস্যরা। অবস্থা গুরুতর হলে সেখান থেকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
বাগেরহাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. শামীম হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহটি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত শেষে নিহত ব্যক্তির পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। হত্যাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।
এদিকে এদিন সকালে বাগেরহাট শহরের পচা দিঘি থেকে ভাসমান অবস্থায় সুমন্ত বিশ্বাস নামের এক রাজমিস্ত্রির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্ত শেষে তাঁর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে পুলিশ কাজ করছে বলে জানানো হয়েছে।
