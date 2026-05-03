Ajker Patrika
বাগেরহাট

রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদনে রেকর্ড

বাগেরহাট প্রতিনিধি
রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদনে রেকর্ড
রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র। ফাইল ছবি

বাগেরহাটের রামপালে কয়লাভিত্তিক মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনে রেকর্ড করেছে। গত এপ্রিলে ৭৬০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করেছে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটি; যা দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৯ শতাংশের বেশি।

আজ রোববার (৩ মে) দুপুরে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের (বিআইএফপিসিএল) উপমহাব্যবস্থাপক আনোয়ারুল আজিম বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান।

বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী রমানাথ পূজারী বলেন, ‘বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদার সময়ে প্রায় পূর্ণ সক্ষমতায় কেন্দ্রটি পরিচালনা করা আমাদের শক্তিশালী নকশা এবং নিরলস প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। এই সাফল্য আমাদের কঠোর পরিচালন পদ্ধতি এবং দুই দেশের মধ্যকার সফল সহযোগিতার একটি অনন্য নিদর্শন।’

শ্রী রমানাথ পূজারী বলেন, বর্তমানে কেন্দ্রটি ভারতের এনটিপিসি (ভারতের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানি) বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল দক্ষ বাংলাদেশি প্রকৌশলী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এনটিপিসি বর্তমানে উপদেষ্টা হিসেবে সহায়তা করলেও স্থানীয় মেধাবী প্রকৌশলীদের মাধ্যমে এই বিশালাকার কেন্দ্রের দৈনন্দিন পরিচালনা বাংলাদেশের কারিগরি সক্ষমতা অর্জনের পথে একটি বড় অর্জন।

বিষয়:

বাগেরহাটবিদ্যুৎকেন্দ্ররামপালবিদ্যুৎখুলনা বিভাগবাগেরহাট সদরখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল অস্ত্র বিক্রির তোড়জোড় ট্রাম্পের, অন্যদিকে অবরোধ ভেঙে ইরান-ইরাক-সিরিয়া অক্ষের উত্থান

বুড়ো বয়সে আমাকে দেখার আশায় সন্তানকে বড় করিনি: অঞ্জন দত্ত

ইরান যুদ্ধে কারা হারল, জিত কাদের

সিলেটে ট্রাক-পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষে ৮ শ্রমিক নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

চীনা ৫ রিফাইনারির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা, তোয়াক্কা করছে না বেইজিং

চীনা ৫ রিফাইনারির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা, তোয়াক্কা করছে না বেইজিং

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় ঝড়ে টিনের চাল পড়ে একজনের মৃত্যু

কুমিল্লায় ঝড়ে টিনের চাল পড়ে একজনের মৃত্যু

ফয়সালের মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও মালিককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মানববন্ধন

ফয়সালের মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও মালিককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মানববন্ধন

পরিবারের স্বপ্ন পূরণ করা হলো না দক্ষিণ কোরিয়ায় নিহত হাসিবুরের

পরিবারের স্বপ্ন পূরণ করা হলো না দক্ষিণ কোরিয়ায় নিহত হাসিবুরের

চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে দুই ব্যাংকে আমানতকারীদের বিক্ষোভ

চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে দুই ব্যাংকে আমানতকারীদের বিক্ষোভ