রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদনে রেকর্ড

বাগেরহাটের রামপালে কয়লাভিত্তিক মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনে রেকর্ড করেছে। গত এপ্রিলে ৭৬০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করেছে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটি; যা দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৯ শতাংশের বেশি।
আজ রোববার (৩ মে) দুপুরে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের (বিআইএফপিসিএল) উপমহাব্যবস্থাপক আনোয়ারুল আজিম বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান।
বিআইএফপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী রমানাথ পূজারী বলেন, ‘বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদার সময়ে প্রায় পূর্ণ সক্ষমতায় কেন্দ্রটি পরিচালনা করা আমাদের শক্তিশালী নকশা এবং নিরলস প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। এই সাফল্য আমাদের কঠোর পরিচালন পদ্ধতি এবং দুই দেশের মধ্যকার সফল সহযোগিতার একটি অনন্য নিদর্শন।’
শ্রী রমানাথ পূজারী বলেন, বর্তমানে কেন্দ্রটি ভারতের এনটিপিসি (ভারতের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানি) বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল দক্ষ বাংলাদেশি প্রকৌশলী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এনটিপিসি বর্তমানে উপদেষ্টা হিসেবে সহায়তা করলেও স্থানীয় মেধাবী প্রকৌশলীদের মাধ্যমে এই বিশালাকার কেন্দ্রের দৈনন্দিন পরিচালনা বাংলাদেশের কারিগরি সক্ষমতা অর্জনের পথে একটি বড় অর্জন।
মুরাদনগরে কালবৈশাখী ঝড়ে একটি টিনের ঘরের চাল ও খুঁটি ভেঙে পড়ে নুরুল ইসলাম (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার চাপিতলা ইউনিয়নের রাজা চাপিতলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
পটুয়াখালীতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ‘সফট বাইট’-এর শাখা ব্যবস্থাপক মো. বাদশা ফয়সালের মৃত্যুর ঘটনায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন তাঁর স্বজন, বন্ধু ও স্থানীয় বাসিন্দারা। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির মালিক ইমাম হোসেন সাদিককে গ্রেপ্তারের ঘটনায়ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তাঁরা।৩২ মিনিট আগে
‘ছেলেটা বলেছিল, ‘‘আব্বা, একটু কষ্ট করেন। পড়াশোনা শেষ করে ভালো চাকরি করব, সংসারের সব দায় আমি নেব।’’ সেই ছেলেটাই এখন লাশ হয়ে ফিরবে...’—কথাগুলো বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার মহেশপুর গ্রামের নিজাবুল ইসলাম হিরো।৩৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে দুই ব্যাংকের শাখায় আমানত ফেরত ও হেয়ারকাট (আমানতকারীদের মুনাফা বা মূলধনের একটি অংশ কেটে রাখা হচ্ছে) প্রস্তাব বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ এবং অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন ক্ষুব্ধ আমানতকারীরা। আজ রোববার (৩ মে) সকাল থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে অংশ নেন শতাধিক গ্রাহক।১ ঘণ্টা আগে