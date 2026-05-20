Ajker Patrika
বাগেরহাট

বাগেরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩ জনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর

বাগেরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ মে ২০২৬, ২০: ০৯
বাগেরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩ জনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর
ট্রাকের নিচে চলে যায় দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের খুলনা-মোংলা মহাসড়কের চুলকাঠির ভট্ট বালিঘাটায় মোটরসাইকেল-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার জাড়িয়া ভবনা এলাকার আব্দুল কাদের, খুলনার দাকোপ উপজেলার বাহাদুর শিকদার ও মনির হোসেন মনির।

কাটাখালী হাইওয়ে থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর আহমেদ জানান, মোংলা থেকে মোটরসাইকেলযোগে তিন আরোহী খুলনার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মোটরসাইকেলটি ট্রাকের নিচে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেলের চালক আব্দুল কাদের মারা যান। আহত দুজনকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার করে বাগেরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

ওসি আরও বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল উদ্ধার ও ট্রাক জব্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

বাগেরহাটদুর্ঘটনাসংঘর্ষনিহতখুলনা বিভাগজেলার খবরমহাসড়কমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

সম্পর্কিত

সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের আরও ২ মামলায় জামিন বহাল

সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের আরও ২ মামলায় জামিন বহাল

রাজধানীর লালবাগে গুলিবিদ্ধ সেই তরুণের মৃত্যু, এতিম হলো ১ মাসের সন্তান

রাজধানীর লালবাগে গুলিবিদ্ধ সেই তরুণের মৃত্যু, এতিম হলো ১ মাসের সন্তান

উদ্বোধনের ফিতায় বন্দী ১৫ লাখ টাকার তাঁত প্রকল্প

উদ্বোধনের ফিতায় বন্দী ১৫ লাখ টাকার তাঁত প্রকল্প

সাড়ে ৬ মাস পর চালু হলো বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের তৃতীয় ইউনিট

সাড়ে ৬ মাস পর চালু হলো বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের তৃতীয় ইউনিট