Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বাগেরহাট

ট্রলারসহ ১৪ ভারতীয় জেলে নৌবাহিনীর হাতে আটক

 মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
১৪ ভারতীয় জেলেসহ একটি ফিশিং ট্রলার আটক। ছবি: সংগৃহীত
১৪ ভারতীয় জেলেসহ একটি ফিশিং ট্রলার আটক। ছবি: সংগৃহীত

বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমায় অবৈধভাবে প্রবেশ করে মাছ শিকারের অভিযোগে ১৪ ভারতীয় জেলেসহ একটি ফিশিং ট্রলার আটক করেছে নৌবাহিনী। আটক ট্রলারটিকে গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মোংলার দিগরাজ নৌঘাঁটিতে আনা হয়। এরপর গতকাল রাতেই ট্রলারসহ আটক ব্যক্তিদের মোংলা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোংলা উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম জানান, মোংলা বন্দর থেকে ১০০ নটিক্যাল মাইল দূরবর্তী বঙ্গোপসাগরের ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকা থেকে গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকে বাংলাদেশ সীমানায় অনুপ্রবেশ করে মাছ শিকারের অভিযোগে ‘এফ বি শুভযাত্রা’ নামের একটি ভারতীয় ফিশিং ট্রলার আটক করে নৌবাহিনীর জাহাজ বানৌজা শহীদ আক্তার উদ্দিন। এ সময় ট্রলারে থাকা ১৪ ভারতীয় জেলেকে আটক করা হয়। দূরত্বের কারণে আটক ট্রলারটিকে ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকা থেকে গতকাল বিকেল সাড়ে ৫টায় মোংলায় নিয়ে আসে নৌবাহিনীর অপর জাহাজ বানৌজা বিষখালী।তিনি আরও জানান, ট্রলারে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আদালতে জব্দ হিসেবে দেখানো হবে।

মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনিসুর রহমান বলেন, ভারতীয় জেলেদের বিরুদ্ধে সমুদ্রসীমা লঙ্ঘন ও মৎস্যসম্পদ লুটের অভিযোগে মামলা করার পর আজ সকালে বাগেরহাট আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। আটক ভারতীয় জেলেরা হলেন চন্দ্র দাস, আনন্দ দাস, সদানন্দ দাস, শেখর দাস, সুভাষ দাস, মনি শংকর শিকদার, বিপুল দাস, গৌরঙ্গ দাস, মৃত্যুঞ্জয় দাস, গৌরাঙ্গ হালদার, গৌতম দাস, বিশ্বজিৎ দাস, সুজন বিশ্বাস ও বিজয় দাস। তাঁদের বাড়ি ভারতের দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ এলাকায়।

উল্লে­খ্য, এর আগে গত ১৪ জুলাই দুটি ট্রলারসহ ৩৪ ভারতীয় জেলে ও ৩ আগস্ট একটি ট্রলারসহ ১৪ ভারতীয় জেলেকে বঙ্গোপসাগরের ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকা থেকে আটক করে নৌবাহিনী।

বিষয়:

বাগেরহাটবঙ্গোপসাগরখুলনা বিভাগমোংলা বন্দরবাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

আন্দোলনের মধ্যেই ফের বাড়ল এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা

৫ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষকদের

মেট্রোরেলের সময় বাড়ল: আজ থেকে নতুন সূচি, ট্রিপ বাড়ল ৭টি

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

পুরান ঢাকায় বাসার সিঁড়িতে জবি ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত লাশ

পুরান ঢাকায় বাসার সিঁড়িতে জবি ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত লাশ

রাজধানীতে বাসা থেকে নারী সংবাদমাধ্যমকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীতে বাসা থেকে নারী সংবাদমাধ্যমকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

পলাশবাড়ীতে প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যু: ক্লিনিক সিলগালা, তদন্ত কমিটি গঠন

পলাশবাড়ীতে প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যু: ক্লিনিক সিলগালা, তদন্ত কমিটি গঠন

চট্টগ্রাম বন্দরের বাড়তি ফি স্থগিত, ঢুকছে ট্রাক–কাভার্ড ভ্যান

চট্টগ্রাম বন্দরের বাড়তি ফি স্থগিত, ঢুকছে ট্রাক–কাভার্ড ভ্যান