ট্রলারসহ ১৪ ভারতীয় জেলে নৌবাহিনীর হাতে আটক

মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমায় অবৈধভাবে প্রবেশ করে মাছ শিকারের অভিযোগে ১৪ ভারতীয় জেলেসহ একটি ফিশিং ট্রলার আটক করেছে নৌবাহিনী। আটক ট্রলারটিকে গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মোংলার দিগরাজ নৌঘাঁটিতে আনা হয়। এরপর গতকাল রাতেই ট্রলারসহ আটক ব্যক্তিদের মোংলা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
মোংলা উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম জানান, মোংলা বন্দর থেকে ১০০ নটিক্যাল মাইল দূরবর্তী বঙ্গোপসাগরের ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকা থেকে গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকে বাংলাদেশ সীমানায় অনুপ্রবেশ করে মাছ শিকারের অভিযোগে ‘এফ বি শুভযাত্রা’ নামের একটি ভারতীয় ফিশিং ট্রলার আটক করে নৌবাহিনীর জাহাজ বানৌজা শহীদ আক্তার উদ্দিন। এ সময় ট্রলারে থাকা ১৪ ভারতীয় জেলেকে আটক করা হয়। দূরত্বের কারণে আটক ট্রলারটিকে ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকা থেকে গতকাল বিকেল সাড়ে ৫টায় মোংলায় নিয়ে আসে নৌবাহিনীর অপর জাহাজ বানৌজা বিষখালী।তিনি আরও জানান, ট্রলারে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আদালতে জব্দ হিসেবে দেখানো হবে।
মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনিসুর রহমান বলেন, ভারতীয় জেলেদের বিরুদ্ধে সমুদ্রসীমা লঙ্ঘন ও মৎস্যসম্পদ লুটের অভিযোগে মামলা করার পর আজ সকালে বাগেরহাট আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। আটক ভারতীয় জেলেরা হলেন চন্দ্র দাস, আনন্দ দাস, সদানন্দ দাস, শেখর দাস, সুভাষ দাস, মনি শংকর শিকদার, বিপুল দাস, গৌরঙ্গ দাস, মৃত্যুঞ্জয় দাস, গৌরাঙ্গ হালদার, গৌতম দাস, বিশ্বজিৎ দাস, সুজন বিশ্বাস ও বিজয় দাস। তাঁদের বাড়ি ভারতের দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ এলাকায়।
উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৪ জুলাই দুটি ট্রলারসহ ৩৪ ভারতীয় জেলে ও ৩ আগস্ট একটি ট্রলারসহ ১৪ ভারতীয় জেলেকে বঙ্গোপসাগরের ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকা থেকে আটক করে নৌবাহিনী।
বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমায় অবৈধভাবে প্রবেশ করে মাছ শিকারের অভিযোগে ১৪ ভারতীয় জেলেসহ একটি ফিশিং ট্রলার আটক করেছে নৌবাহিনী। আটক ট্রলারটিকে গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মোংলার দিগরাজ নৌঘাঁটিতে আনা হয়। এরপর গতকাল রাতেই ট্রলারসহ আটক ব্যক্তিদের মোংলা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
মোংলা উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম জানান, মোংলা বন্দর থেকে ১০০ নটিক্যাল মাইল দূরবর্তী বঙ্গোপসাগরের ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকা থেকে গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকে বাংলাদেশ সীমানায় অনুপ্রবেশ করে মাছ শিকারের অভিযোগে ‘এফ বি শুভযাত্রা’ নামের একটি ভারতীয় ফিশিং ট্রলার আটক করে নৌবাহিনীর জাহাজ বানৌজা শহীদ আক্তার উদ্দিন। এ সময় ট্রলারে থাকা ১৪ ভারতীয় জেলেকে আটক করা হয়। দূরত্বের কারণে আটক ট্রলারটিকে ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকা থেকে গতকাল বিকেল সাড়ে ৫টায় মোংলায় নিয়ে আসে নৌবাহিনীর অপর জাহাজ বানৌজা বিষখালী।তিনি আরও জানান, ট্রলারে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আদালতে জব্দ হিসেবে দেখানো হবে।
মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনিসুর রহমান বলেন, ভারতীয় জেলেদের বিরুদ্ধে সমুদ্রসীমা লঙ্ঘন ও মৎস্যসম্পদ লুটের অভিযোগে মামলা করার পর আজ সকালে বাগেরহাট আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। আটক ভারতীয় জেলেরা হলেন চন্দ্র দাস, আনন্দ দাস, সদানন্দ দাস, শেখর দাস, সুভাষ দাস, মনি শংকর শিকদার, বিপুল দাস, গৌরঙ্গ দাস, মৃত্যুঞ্জয় দাস, গৌরাঙ্গ হালদার, গৌতম দাস, বিশ্বজিৎ দাস, সুজন বিশ্বাস ও বিজয় দাস। তাঁদের বাড়ি ভারতের দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ এলাকায়।
উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৪ জুলাই দুটি ট্রলারসহ ৩৪ ভারতীয় জেলে ও ৩ আগস্ট একটি ট্রলারসহ ১৪ ভারতীয় জেলেকে বঙ্গোপসাগরের ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকা থেকে আটক করে নৌবাহিনী।
পুরান ঢাকার একটি বাসার সিঁড়িতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত লাশ পাওয়া গেছে। আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে ওই বাসার সিঁড়িতে লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা।১৬ মিনিট আগে
শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক বলেন, ওই নারীর পরিবারের সদস্যরা ঘরের দরজা ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে পুলিশ সেখানে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।২০ মিনিট আগে
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে ‘ভুল’ চিকিৎসায় প্রসূতি মা ও নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় ‘মা ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোম’ সিলগালা করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। একই সঙ্গে ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন গাইবান্ধার সিভিল সার্জন ডা. মো. রফিকুজ্জামান। এর আগে গত২৯ মিনিট আগে
আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক শেষে সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। এদিকে ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানের মালিকেরা তাঁদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিলেও এখনো সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন প্রাইম মুভার ও ট্রেইলারচালক-মালিকেরা।৩৮ মিনিট আগে