Ajker Patrika
বাগেরহাট

বাগেরহাটে মাজারের দিঘিতে কুমিরে টেনে নেওয়া শিশুর মরদেহ উদ্ধার

বাগেরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ জুন ২০২৬, ১০: ০৬
খান জাহান আলী (রহ) এর মাজার সংলগ্ন দিঘিতে কুমিরে টেনে নেওয়া শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের খানজাহান আলী (রহ.)-এর মাজারসংলগ্ন দিঘিতে কুমিরে টেনে নেওয়া শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোরে মহিলা ঘাটের পাশ থেকে ওই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেন খাদেম ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।

এর আগে সোমবার (১ জুন) রাত সাড়ে ৮টার দিকে খানজাহান আলী (রহ.)-এর মাজারসংলগ্ন দিঘির পূর্ব পাশে নারীদের ঘাটে গোসল করতে নামলে শিশু ফাতেমা আক্তারকে (৭) মাজারে থাকা একমাত্র কুমিরটি টেনে নিয়ে যায়। চারদিকে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়। স্থানীয়রা মাজারের মধ্যে নৌকা নামিয়ে শুরু করে উদ্ধার অভিযান। পরে ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, জেলা প্রশাসন অংশ নেয় উদ্ধার অভিযানে।

কুমিরে টেনে নিয়ে যাওয়া ফাতেমা আক্তার মাজারে ভবঘুরে হিসেবে থাকা এক মানসিক প্রতিবন্ধী নারীর মেয়ে। এর বেশি পরিচয় জানাতে পারেনি মাজার-সংশ্লিষ্টরা ও পুলিশ প্রশাসন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে ওই ঘাটে অনেক লোক ছিল। মেয়েটি গোসলে নামলে তাকে কুমিরে টেনে নিয়ে যায়। মেয়েটি ও ঘাটে থাকা লোকজন চিৎকার-চেঁচামেচি করলেও সাহস করে কেউ এগিয়ে যায়নি।

মাজারের প্রধান খাদেম ফকির তারিকুল ইসলাম বলেন, ‘ভোরে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ মহিলা ঘাটে রাখা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে মরদেহ দাফন ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

বাগেরহাট, খুলনা বিভাগ, বাগেরহাট সদর, মরদেহ, জেলার খবর, কুমির, শিশু
