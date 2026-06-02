মিরপুরে খালি বাসা থেকে যুগ্ম সচিবের মায়ের পোকা ধরা মরদেহ উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ জুন ২০২৬, ০৮: ৪৪
রাজধানীর মিরপুর-১১ নম্বর সেকশন এলাকার একটি খালি বাসা থেকে ৭৫ বছর বয়সী নুরজাহান বেগমের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটি পচে গিয়ে পোকায় ধরেছিল। তিনি কবে এবং কীভাবে মারা গেছেন, তা এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ জানায়, রোববার (১ জুন) জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পরে বাসা থেকে নুরজাহান বেগমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা জানান, বাসাটি ছিল অগোছালো, নোংরা ও অনেকটা পরিত্যক্ত অবস্থায়। দুর্গন্ধ বের হওয়ায় বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসান বাসির বলেন, নুরজাহান বেগম তাঁর মেয়ের বাসায় একা থাকতেন। বাসাটির পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা ছিল। প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ওসি আরও বলেন, নুরজাহান বেগমের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এক ছেলে যুগ্ম সচিব, আরেক ছেলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষক। তাঁর মেয়ের স্বামীও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

পুলিশ জানায়, ঘটনার বিষয়ে নুরজাহান বেগমের স্বজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

