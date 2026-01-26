Ajker Patrika
বিএসসিএলের স্টারলিংক সেবার সেলস এজেন্ট হলো বি-ট্র্যাক সলিউশনস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএসসিএলের স্টারলিংক সেবার সেলস এজেন্ট হলো বি-ট্র্যাক সলিউশনস
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) বি-ট্র্যাক সলিউশনস লিমিটেডকে বাংলাদেশে স্টারলিংক স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা বিপণনের অথরাইজড পার্টনার (অনুমোদিত অংশীদার) ও সেলস এজেন্ট (বিক্রয় প্রতিনিধি) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকায় বিএসসিএলের প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ-সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। বিএসসিএল এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই চুক্তির মাধ্যমে বি-ট্র্যাক সলিউশনস বিএসসিএলের সঙ্গে কাজ করে দেশজুড়ে বিশেষ করে উদ্যোক্তা ও করপোরেট গ্রাহকদের জন্য স্টারলিংক পণ্য ও পরিষেবার বিপণন, বিক্রয়, বাস্তবায়ন ও অপারেশন পরিচালনা করবে।

বিএসসিএলের এমডি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. ইমাদুর রহমান বলেন, ‘এটি বাংলাদেশের ডিজিটাল সংযোগ ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। স্টারলিংকের মতো উন্নত স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন প্রযুক্তি দেশের দূরবর্তী ও কম পরিষেবাযুক্ত এলাকায় দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছাতে সহায়তা করবে। বি-ট্র্যাক সলিউশনসের অভিজ্ঞতা ও নেটওয়ার্কের সঙ্গে আমাদের সংযুক্তি এই সেবার গ্রাহকসেবাকে আরও শক্তিশালী করবে।’

বি-ট্র্যাক সলিউশনস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ তানভীর সিদ্দিক বলেন, ‘বিএসসিএলের সঙ্গে এই অংশীদারত্ব আমাদের দেশে স্টারলিংক সেবা পৌঁছানোর যাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে। আমরা শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে উন্নত সংযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করব এবং প্রতিটি গ্রাহকের কাছে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও দ্রুত সেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

স্টারলিংক যুক্তরাষ্ট্রের স্পেসএক্সের একটি স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা, যা বাংলাদেশে ২০২৫ সালের ২০ মে বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে দ্রুতগতির, নিম্ন ল্যাটেন্সি স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের সুবিধা দিচ্ছে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিএসসিএলের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও ক্রয়) মো. গোলাম সারোওয়ার ও মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও বিপণন) শাহ আহমেদুল কবির। অন্যদিকে, বি-ট্র্যাক সলিউশনস লিমিটেডের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বাংলা ট্র্যাক গ্রুপের গ্রুপ ডিরেক্টর মেজর জেনারেল (অব.) মো. আশিকুজ্জামান, গ্রুপ সিএফও ফাহাদ মাহমুদ ইসলাম, বি-ট্র্যাক সলিউশনস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এম তানভীর সিদ্দিক ও প্রকল্প বিভাগের প্রধান সাফায়েত আবদুল্লাহ।

